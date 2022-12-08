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【世界盃2022】世界盃在日本創9億元消費效應　帶動付費媒體、外賣送餐服務

商業 12:19 2022/12/08

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得益於日本國家足球隊在卡塔爾世界盃上卓越的表現，賽事於國內創造的經濟效應達到163億日圓（約9.3億港元）。（新華社圖片）

日本第一生命經濟研究所的研究結果顯示，得益於日本國家足球隊在卡塔爾世界盃上卓越的表現，賽事於國內創造的經濟效應達到163億日圓（約9.3億港元）。

【香港排名】香港「痛失」生活費用最高城市榜首　紐約擠下香港奪第1位

日本隊雖於日前舉行的16強淘汰賽首輪中惜敗於上屆亞軍克羅地亞，惟進行估算的首席經濟師永濱利廣指出：「世界盃比賽前足球人氣低迷，本次卓越的表現卻成為人氣回升的契機。」

日圓貶值　用戶量實際上有所增長

具體來看，包括球衣銷售額、播放足球賽事的付費媒體訂閱費等「足球相關」的消費為111億日圓（約6.3億港元），上屆則為143億日圓（約8.1億港元）；體育酒吧、外賣送餐服務等「餐飲相關」為52億日圓（約2.9億港元），上屆則為72億日圓（約4.1億港元）。

經濟師表示，雖然新冠疫情下整體消費估計少於2018年，即上屆俄羅斯世界盃的215億日圓（約12.2億港元）效益。惟日圓貶值下，參加觀賽旅遊團的人少於上屆，付費媒體、外賣送餐服務的用戶量實際上卻有所增長。並且反映出了日本隊戰勝勁旅德國和西班牙後，日本人對足球的關注度高漲。

【航空業】IATA：2023全球航空業可轉虧為盈　惟香港重建航空樞紐地位需時

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責任編輯：李智美

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