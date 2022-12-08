▲ 【買機票】星展夥IATA合作推「IATA Pay」機票電子支付 香港先於新加坡成首試點

星展銀行公布，與國際航空運輸協會（IATA）合作，於三個亞洲主要市場推出「IATA Pay」，並率先於香港推出，明年服務將拓展至印尼和新加坡。星展表示，IATA Pay讓旅客可以直接從銀行帳戶於網上直接支付並購買機票，方便無法使用信用卡或扣賬卡的消費者。

IATA Pay目前已在20多個市場使用，主要包括歐洲和拉丁美洲市場。在亞洲區內，印度、泰國目前已引入相關服務。

IATA：航空公司每年付200億美元交易支付手續費

IATA 指出，航空業每年就處理交易付款支付約200億美的費用，當中主要為處理信用卡付款交易的費用，上述方案除可為航空公司顯著節省成本，同時提供同日結算、對帳和退款管理，提升客戶體驗。通過從消費者的銀行帳戶中直接轉賬，航空公司更能妥善管理營運資金，實現近乎即時銷售變現金的優勢。

透過IATA Pay，星展會協助參與的航空公司通過動態二維碼的渠道收取付款。

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編輯：麥德銘