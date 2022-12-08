【券商點睇】解讀12月政治局會議 穩增長訴求增強

國內日前召開了12月政治局會議，定調明年為「二十大」的開局之年，繼續「穩字當頭、穩中求進」的表述。中泰證券解讀會讀，在政策層面對於經濟增長速度大概率將存在一定要求。若明年和換屆後的2003年及2013年具有可比性，這兩年經濟增速均超出預定目標，相比於此前趨勢，這兩年增長明顯偏強，因此，該行預計明年存在著較強的穩增長訴求。

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對於明年的經濟工作安排，會議提到要大力提振市場信心，並強調「著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用」。該行認為，鑑於中國居民失業率水平仍然偏高，房價增速的走勢較為低迷，居民財產和收入增長乏力，對於消費恢復的程度不宜抱有過高期待。

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同時，本次會議的通稿全文並未提及房地產，該行表示可能意味目前政策對於地產還沒有進一步放鬆的考量，或主要是因為「三箭齊發」的效果待釋放和觀察，故即便房企融資有改善，帶動明年地產投資修復，但沒有強刺激政策下，投資恢復的斜率趨於平緩，全年地產投資可能仍在負增長區間。

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撰文：林衛