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【券商點睇】新國標落地助升集中度 飛鶴臨復甦拐點

股樓投資 12:20 2022/12/08

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國泰君安發表報告指，2023年新國標落地，將迎來集中度提升的窗口期。2023年2月新國標奶粉產品將全面替代舊國標。長期來看，國內前三大奶粉品牌合計市佔率有望自2021年的 40%，逐步上升到60%至70%。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

該行認為，中國飛鶴（06186）乃行業龍頭，增長空間依舊廣闊，故2023年將是市佔率加速擴張的最重要窗口期。伴隨新產能落地，公司基本面的景氣度預計將邊際修復。庫存問題得到解決。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡阿里績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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另一方面，飛鶴充分借助母嬰店的高佔有率，外加綫上流量私域的搭建，以及電商化率的提升，國泰君安預計公司2023 年的收入將再創歷史新高。參考行業平均估值，鑑於飛鶴的成長性和市場龍頭地位，目標價為8.67元，對應2023年預測市盈率為11倍。

【同場加映】青姐話：有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文：林衛

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