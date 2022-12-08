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【美軍雲端大單】亞馬遜、Google、微軟、甲骨文中標　助美國防部建立「聯合作戰雲能力」系統

科技 12:05 2022/12/08

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美國國防部日前公布，亞馬遜（Amazon）、Google、微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）各自均收到一份「聯合作戰雲端能力（JWCC）」合約，合約金額最高可達90億美元（約701億港元）。（法新社資料圖片）

價值高達90億美元（約701億港元）的美軍雲端大單中標名單出爐。美國國防部日前公布，亞馬遜（Amazon）、Google、微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）各自均收到一份「聯合作戰雲端能力（JWCC）」合約，合約金額最高可達90億美元，期限到2028年止。四間科企將協助建立聯合作戰雲能力，即JWCC，以簡化全球各地美軍的雲計算架構。

據美國防部早前指出，這些科企任務是建立需網絡，為國防部提供所有三種安全等級的企業雲能力，包括：非機密、機密和絕密。而在四間科企之間劃分合約，可有助於五角大樓避免依賴單一公司來滿足雲計算需求，藉此減少任何潛在網絡中斷或故障的風險。

亞馬遜曾抗議初期計畫不公平　拜登上任改推JWCC

早前亞馬遜曾多次抗議，並發起訴訟控告五角大廈在早年的雲端計畫評估過程不公正，於是拜登政府上任後，在去年7月就以當時的「JEDI雲端系統建設計畫」不符合美軍未來需求為由廢除，改推是次的JWCC計畫。

五角大廈早前亦表示，JWCC的安全要求將比早前的JEDI計畫更為嚴格，經過評估後，是次除了亞馬遜與微軟，其他雲端服務供應商也應得到相同的競爭機會。

2017年提出JEDI計畫　提高美軍資訊處理效率

美國國防部最初於2017年提出名為「絕地」的聯合組織防衛（Joint Enterprise Defence Infrastructure，JEDI）雲端系統建設計畫，提高美軍資訊處理效率，也是美軍建立未來「全領域聯合指揮控制」（Joint All-Domain Command and Control，JADC2）系統的組成核心。然而，JEDI經過兩年開發和競標，特朗普政府於2019年決定由微軟拿下這筆價值100億美元（約779億港元）的計畫，贏過呼聲更高的亞馬遜及IBM。

據悉，JADC2系統將目前美軍所有的情報偵測來源，包括衛星、無人機、情報機構、各軍事情報匯報等，透過AI和機器學習協助並整合於戰場指揮中心，讓戰區最高指揮官可第一時間接收第一線情報或戰鬥人員的情況更新，降低前後方資訊落差情形。

責任編輯：張寶燕

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