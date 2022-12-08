澤連斯基與烏克蘭精神 當選《時代》雜誌年度風雲人物

俄烏戰爭已維持近10個月，烏克蘭軍隊已奪回大片領土。烏克蘭總統澤連斯基與烏克蘭精神，獲美國《時代》雜誌公布為2022年風雲人物。《時代》雜誌總編輯形容，澤連斯基以數十年未見的方式激勵世界，證明了勇氣與病毒一樣具有傳染性。

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《時代》（TIME）雜誌周三（7日）宣布，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及「烏克蘭精神」一同被評為年度人物。雜誌主編Edward Felsenthal表示，無論俄戰爭為民眾帶來的是希望還是恐懼，澤連斯基都以一種外界數十年來未見的方式激勵世界。

Edward Felsenthal讚揚澤連斯基，自2月24日俄烏戰爭開始後的數周內決定留守基輔爭取支持，行動具有決定性。澤連斯基在2月25日於Instagram發布長達40秒的影片，向外界透露他和其內閣成員皆留守。

他其後不斷以視像形式出席各國國會和機構發表演説，令他影響力得以提升。

Edward Felsenthal表示，烏克蘭精神同樣體現在身處國內外的烏克蘭人身上。他同時指，澤連斯基證明了勇氣和恐懼一樣具有傳染性，激勵了民眾和國家團結捍衛自由，亦提醒了世界民主及和平的脆弱性，所以澤連斯基及「烏克蘭精神」是2022年《時代》雜誌年度人物的最佳選擇。

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澤連斯基本身是一名喜劇演員，2019年4月以41歲之齡當選烏克蘭總統。俄烏戰爭開始之初，美國等西方國家曾提議協助他撤離國境，但被澤連斯基拒絕。他當時更直言自己需要的是武器，而非撤離。

去年《時代》雜誌年度風雲人物為世界首富馬斯克（Elon Musk），而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則是2007年的年度風雲人物。《時代》雜誌的評選標準要求，當選者需對世界具有重大影響，但不論影響好壞。

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責任編輯：李俊儀