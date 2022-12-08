  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澤連斯基與烏克蘭精神 當選《時代》雜誌年度風雲人物

環球社會熱點 11:10 2022/12/08

分享：

分享：

俄烏戰爭已維持近10個月，烏克蘭軍隊已奪回大片領土。烏克蘭總統澤連斯基與烏克蘭精神，獲美國《時代》雜誌公布為2022年風雲人物。《時代》雜誌總編輯形容，澤連斯基以數十年未見的方式激勵世界，證明了勇氣與病毒一樣具有傳染性。

俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方 【下一頁】

《時代》（TIME）雜誌周三（7日）宣布，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及「烏克蘭精神」一同被評為年度人物。雜誌主編Edward Felsenthal表示，無論俄戰爭為民眾帶來的是希望還是恐懼，澤連斯基都以一種外界數十年來未見的方式激勵世界。

Edward Felsenthal讚揚澤連斯基，自2月24日俄烏戰爭開始後的數周內決定留守基輔爭取支持，行動具有決定性。澤連斯基在2月25日於Instagram發布長達40秒的影片，向外界透露他和其內閣成員皆留守。

他其後不斷以視像形式出席各國國會和機構發表演説，令他影響力得以提升。

Edward Felsenthal表示，烏克蘭精神同樣體現在身處國內外的烏克蘭人身上。他同時指，澤連斯基證明了勇氣和恐懼一樣具有傳染性，激勵了民眾和國家團結捍衛自由，亦提醒了世界民主及和平的脆弱性，所以澤連斯基及「烏克蘭精神」是2022年《時代》雜誌年度人物的最佳選擇。

俄兩軍事基地遇烏無人機襲擊 俄導彈反炸多地 【下一頁】

澤連斯基本身是一名喜劇演員，2019年4月以41歲之齡當選烏克蘭總統。俄烏戰爭開始之初，美國等西方國家曾提議協助他撤離國境，但被澤連斯基拒絕。他當時更直言自己需要的是武器，而非撤離。

去年《時代》雜誌年度風雲人物為世界首富馬斯克（Elon Musk），而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則是2007年的年度風雲人物。《時代》雜誌的評選標準要求，當選者需對世界具有重大影響，但不論影響好壞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
2022/12/07
科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」
2022/12/07
三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
2022/12/07
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
【英國王室】查理斯再遭掟蛋 20多歲男子被捕
2022/12/07
【英國王室】查理斯再遭掟蛋 20多歲男子被捕
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
2022/12/07
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂

你可能感興趣

科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
17:36 2022/12/07
科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」
17:06 2022/12/07
三藩市擬查Twitter總部涉非法改建 馬斯克：「有床休息有問題？」
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
15:13 2022/12/07
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
網絡熱話 澤連斯基 戰爭 烏克蘭 基輔 人物 普京 俄羅斯 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
【世界盃2022】摩洛哥爆冷挫西班牙 球迷慶祝釀騷亂
【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方
【烏克蘭戰爭】俄羅斯擬設石油價格下限 反制裁西方
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月08日 時間11:00）
科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名
【烏克蘭戰爭】普京指戰爭或變漫長過程 稱俄不會主動用核武（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京指戰爭或變漫長過程 稱俄不會主動用核武（不斷更新）
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
【世界盃2022】C朗16強列後備 家姐炮轟教練唔尊重細佬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款