良性前列腺增生影響情緒及生活 學會籲定期檢查

▲ (左起)香港中文大學外科學系教授、泌尿外科專科吳志輝醫生，香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科趙家鋒醫生 ，香港泌尿外科學會榮譽秘書、泌尿外科專科陳焌圻醫生，良性前列腺增生患者鍾先生。

年紀大，身體機能也會隨之下降，其中男性前列腺退化所引起的排尿問題，不但造成他們的生活不便，情緒問題也備受關注。香港泌尿外科學會早前就本港50歲或以上的男性職業司機進行問卷調查，發現有超過七成受訪者有至少一種良性前列腺增生的症狀，如尿頻、尿流減弱、不能忍尿、夜尿等；有 54.7%人認為排尿問題對情緒的影響為五分或以上（十分為影響程度最高）。學會建議，排尿問題不宜「拖」，定期檢查，及早治療至為重要。

良性前列腺增生是一種非常普遍的退化性疾病，發病率隨年齡而遞增，五十歲以上的男性約有一半開始出現前列腺增生的情況，而八十歲以上男士的前列腺，接近九成在顯微鏡下有明顯增生的變化，當中約有一半人在臨床上會出現小便阻塞的徵狀。

香港泌尿外科學會於今年十月，就本港職業司機前列腺健康進行問卷調查，受訪者共有803名。調查發現，有60.9%受訪者認為，排尿問題為駕駛帶來的影響程度達到五分或以上（十分為影響程度最高）。另外，約八成人表示會因為排尿問題而要找廁所，感到十分緊張。

香港中文大學外科學系吳志輝教授表示指出，在男性主導的運輸行業，司機因為需要長時間駕駛，遇上塞車或者途徑地方沒有洗手間，而導致經常忍尿以及不敢飲水，增加患有前列腺及泌尿系統疾病的風險，加上面對行業從業員出現老齡化趨勢，結合種種因素令良性前列腺增生，成為行內普遍的職業病。

在問卷調查中，發現不足三成半受訪者表示曾接受前列腺癌指數，或前列腺特異抗原（PSA）檢測。香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科醫生趙家鋒醫生表示，結果反映，職業司機對定期檢查的意識不足，建議男士一旦出現排尿問題，盡快檢查，以避免病情進一步惡化，免受良性前列腺增生引起的排尿問題影響。

現時已有藥物能有效治療良性前列腺增生，香港泌尿外科學會榮譽秘書、泌尿外科專科醫生陳焌圻醫生指，5α-還原抑制劑及α-受體阻斷劑，可維持患者生活質素。有研究更指出，混合藥物治療有助降低急性尿瀦留或需要手術治療的機會。

(特約)