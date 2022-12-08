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【Dyson耳機】Dyson推空氣淨化耳機　解決空氣污染及噪音挑戰

科技 13:02 2022/12/08

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Dyson Zone共有11個麥克風，主動降噪系統使用了其中 8 個，每秒監察周圍的聲音38.4萬次，能阻擋高達38db的環境噪音。（Dyson）

全球超過一半人口在城市居住，而隨著城市人口增長，交通、工程、運輸的基礎建設增加，也衍生出更多空氣污染和噪音問題。電器公司Dyson推出空氣淨化耳機「Dyson Zone」，除具備降噪功能外，更可進行空氣淨化，以解決城市空氣污染及噪音雙重挑戰。

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Dyson指出，Dyson Zone的耳罩配有壓縮器，能通過雙層濾網吸入空氣，並沿著非接觸式的可拆卸面罩，將淨化氣流送至佩戴者的口和鼻中。當中的靜電濾網能捕捉99%小至0.1微米的微粒污染，而 K-Carbon及加入鉀的碳過濾器則能捕捉都市中最常見的酸性有害氣體，例如二氧化氮和二氧化硫。

雙麥克風波束成形技術   語音通訊更清晰

Dyson Zone共有11個麥克風，主動降噪系統使用了其中 8 個，每秒監察周圍的聲音38.4萬次，能阻擋高達38db的環境噪音。

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此外，Dyson Zone亦配備一個額外的電話麥克風，可進行通話、錄音及語音控制，當與前饋式主動降噪麥克風結合時，就能提供雙麥克風波束成形技術，統能隔絕來自佩戴者背後和兩側的噪音，從而使語音通訊更清晰。

4小時空氣淨化及音樂播放

Dyson Zone是由鋰離子電池供電及使用USB-C 充電，可提供長達50小時的音樂播放，或4小時的空氣淨化及音樂播放，並可在3小時內充電至100%。

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責任編輯：陳卓賢

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