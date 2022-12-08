英國機場邊檢人員聖誕節罷工 希斯路機場服務受阻

英國罷工潮繼續，由於政府拒絕勞方要求加薪2%的方案，工會宣布機場邊檢人員將於聖誕節假期罷工。倫敦希斯路機場等多個大型機場服務將受阻，料影響數十萬旅客。

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英國公共及商業服務工會（PCS）共有86%的投票成員支持罷工行動，工會宣布將由本月23日至聖誕節（25日）當日、28日至除夕期間罷工。

除了希斯路機場外、曼徹斯特、伯明翰、格拉斯哥、加的夫和吉域機場（Gatwick Airport）的邊檢服務均會受阻。東薩塞克斯郡的紐黑文港和公路局工人預計也會罷工。

罷工行動將影響數十萬計劃出門度假的旅客，政府也一直為罷工做準備，包括訓練600名士兵負責檢查護照。

PCS工會代表1.5萬名内政部員工，工會警告今次只是罷工行動的開端，多佛港的入境機構職員未來幾周都可能會罷工。

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工會秘書長Mark Serwotka形容，工會成員是在別無選擇的情況下罷工，指不少機場邊境人員三餐成問題，因薪金過低甚至負擔不起在家開暖氣。

不過英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（7日）批評工會不講道理，更表示政府將引入嚴厲法例來遏制罷工帶來的影響。

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責任編輯：鄭錦玲