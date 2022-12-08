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【網絡安全】蘋果將加密用戶iCloud備份　增強個人私隱數據保護

科技 11:00 2022/12/08

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這項計畫名為「進階數據保護（Advanced Data Protection）」，目的是防止該公司看到存儲在其伺服器上的的用戶私隱數據內容。（法新社）

蘋果（Apple）對用戶儲存於伺服器上的數據，都會作出端對對加密，但就不包括短訊、聯絡人及其他私隱數據的備份，所以蘋果仍可獲得備份內容。為強化用戶的個人數據保護，蘋果宣布將對用戶iCloud數據進行加密，包括完整的備份、照片和文字內容。

【網絡安全】專家籲刪除3款遙距控制App　或致個人資料外洩

無法向執法部門    提供加密備份內容

蘋果表示，這項計畫名為「進階數據保護（Advanced Data Protection）」，目的是防止該公司看到存儲在其伺服器上的的用戶私隱數據內容，同時蘋果亦無法向執法部門提供加密備份的內容。不過，這新功能可供用戶選擇啟動與否，且將於今年底在美國率先推出。

【網絡安全】QR code欺詐成亞太區最主要支付騙案　惡意機械人攻擊電商數目　半年增逾1.5倍

一直以來，未加密的iCloud備份都是蘋果私隱政策較薄弱的環節，是次推出該新功能，意味即使蘋果的伺服器遭到黑客入侵，用戶的數據內容也不會被洩露。但據《華爾街日報》報道，美國聯邦調查局就批評該新功能，因為這將會妨礙當局「保護美國人民免遭犯罪行為」的能力。

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責任編輯：陳卓賢

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