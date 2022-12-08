【港股市況】ATM彈5%　濠賭股造好　恒指升幅擴至500點（不斷更新）

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【ET開市直擊】港股兩連跌反彈見頂未？內房急挫有幾危？（歡迎觀眾問股）
港股昨日「反高潮」跌逾600點後，大市今早反彈百點。ATM向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。
【11：11】網上醫療股再上，阿里健康 （00241） 升一成，京東健康 （06618） 升7%，平安好醫生 （01833） 升逾5%。
【11：06】阿里巴巴、美團、騰訊升逾5%，濠賭股造好，金沙升逾6%，恒指升幅擴大至500點。
【10：55】美團 （03690） 升幅擴大至近6%，高見177.4元。
【10：41】大市升幅擴大至400點，報19224點，升410點，科指升4.2%，報4173點。美團 （03690） 升近5%，騰訊 （00700） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升近4%。
【10：36】嗶哩嗶哩 （09626） 升近13%，快手 （01024） 升逾6%。
【10：35】國務院聯防聯控機制將於下午3時舉行新聞發布會，主題為「進一步優化落實疫情防控措施」。
【10：28】【本港疫情】港府據報正檢討放寬多項防疫措施 包括取消戶外地方口罩令
【10：22】僑雄國際 （00381） 逆市跌逾24%，破底低見0.09元，成交1863萬元。
【10：20】億達中國 （03639） 飈升逾6成，高見1.28元。
【10：19】恒指最新升約322點，報19137點，ATM齊升逾3%。
【10：13】濠賭股造好，其中以永利 （01128） 表現最好，永利股價升幅擴大至逾14%，高見8.98元。
【10：06】體育用品股向上，李寧 （02331） 升3%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾2%。
【10：02】【馬雲行蹤】馬雲據報無長居外國計劃 將前往東南亞考察與農業相關企業、稱「決心將先進農業技術帶回家」
【09：58】南航 （01055） 、國航 （00753） 升4%，東航 （00670） 升逾3%。
【09：55】傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，友邦 （01299） 升2%，中移動 （00941） 跌0.5%，港交所 （00388） 升逾1%。
【09：48】恒指開市後初段升幅擴大至近300點，報19099點，重上萬九關，升284點，科指升2.9%，報4119點。
【09：47】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 早段升3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。
【09：45】紐約期油跌3%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.3%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 升0.3%。
【09：42】香港科技探索 （01137） 11月份每月訂單總商品交易額約6.66億元，按年增15.4%，按月跌4.2%，香港科技探索早段升逾1%。
【香港科技探索】HKTVmall 11月GMV 6.66億、按年增15.4% 早前感謝祭撐起表現
【09：39】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升逾7%。另外，永利 （01128） 升逾8%，美高梅 （02282） 升逾7%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升7%。
【09：37】中煙香港 （06055） 早段升幅擴大至逾19%，高見12.3元。
【09：32】賽生藥業 （06600） 遭股東減持100萬股，股價早段跌12%，低見8元，成交3億元。
【09：26】中煙香港 （06055） 發盈喜，股價升逾8%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。
【09：25】【汽車股】吉利汽車升近2% 11月銷量按年增7% 恐難達成全年銷售目標
【09：23】中國中藥 （00570） 否認獲國藥溢價私有化，中國中藥高開近15%。
【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。
【騰訊700】南非大股東旗下Prosus：騰訊將現強勁復甦 市場嚴重低估其盈利復甦
【09：13】期指開報19050點，升138點。
【08：57】【電動車】比亞迪擬在美建電池廠 惟不打算當地賣車
【08：39】華誼騰訊娛樂 （00419） 開市前公布短暫停牌。
【08：39】興達國際 （01899） 今早復牌。
【08：38】恒指黑期升約120點，報18980點，道指期貨跌42點，報33583點。
【07：45】【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報18952點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.85元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報305.29元，較港收市價高5.09元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.01元，較港收市價高0.96元或1.1%。
【07：45】中概股指數跌2.8%，收報6697點，不過夜期反彈，收市升163點，收報19075點。
【07：30】投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。
責任編輯︰梁浩碩