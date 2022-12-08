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專題:退休理財

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【港股市況】ATM升5至7%　永利升兩成%破頂、金沙升一成　恒指尾市升700點（不斷更新）

股市 15:36 2022/12/08

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港股市況不斷更新

港股昨日「反高潮」跌逾600點後，大市在科技股帶領下半日反彈逾500點，收復昨日大半失地。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約6%，騰訊 （00700） 升近半成，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾18%。濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾7%，銀娛 （00027） 升逾5%。恒指高開150點，其後升幅逐步擴大，曾升最多591點，高見19406點。恒生指數半日反彈526點，報19341點，成交836.6億元。科指跑贏升5.5%，報4224點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：35】大市升幅進一步擴大至700點，升至19500點水平。科指升7%，報4284點。

【15：28】美團 （03690） 尾市升7%，高見179.5元。

【15：22】港股尾市升約655點，報19470點，收復昨日全數失地。科指升6.4%，報4260點。

【15：18】嗶哩嗶哩 （09626） 尾市升2成，快手 （01024） 亦升一成。

【15：03】ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升5%，小米 （01810） 升逾2%。

【14：58】【中國通關】阿里健康午後抽升14%、再創52周高　國務院：所有人可自主自願自我抗原檢測

【14：37】恒指最新升600點，高見19417點，科指升5.8%，報4237點。

【14：33】永利 （01128） 升幅擴大至24%，破頂高見9.74元。金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 均錄得逾一成升幅。

【14：29】【新股IPO】畢馬威：香港明年新股集資額可倍增至1800億元　料有5至10家公司循18C上市

【14：29】【新股IPO】粉筆科技通過上市聆訊　騰訊子企持股約14%、上半年收入跌23%

【14：22】【2023年展望】信安：明年首季恒指在17500點至20000點上落　美國或加息至5.25厘才見頂

【14：15】金沙 （01928） 升幅擴大至一成，高見25.95元。

【14：12】金沙 （01928） 午後升逾9%，銀娛 （00027） 升半成。永利 （01128） 升逾17%，美高梅 （02282） 升逾12%，澳博 （00880） 升9%，新濠 （00200） 升13%。

【14：11】恒指最新升約500點，報19327點，升512點，科指升4.8%，報4195點。

【14：02】【中國通關】濠賭股升幅擴大、永利新濠升逾15%　國務院下午3時再開發布會、憧憬放寬出入境要求

【13：46】【港交所旗下】紐交所母企ICE據報今年曾洽購LME遭拒　10年前爭奪戰敗給港交所

【13：20】【長實旗艦商廈】富瑞據報搬出長江中心　亞太總部辦公室改往IFC二期

【13：17】港交所 （00388） 造好，股價升逾4%，高見336元。

【13：15】本港地產股向好，其中恒地 （00012） 午後升半成，新世界 （00017） 升逾6%。

【13：14】加科思 （01167） 升3成，高見6.89元。

【13：09】港股午後升幅略收窄至約455點，報19270點，科指升4.6%，報4188點。

【13：03】【內房銷售】中駿上月銷售按年跌44%　一文看清11月內房銷售（不斷更新）

【13：00】恒指午後初段升約524點，報19339點，科指升5.4%，報4221點。

【12：54】【大行看法】野村上調MSCI香港評級至中性　睇好價值股及內地重開概念股

【12：00】恒生指數半日反彈526點，報19341點，成交836.6億元。科指跑贏升5.5%，報4224點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約6%，騰訊 （00700） 升近半成，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾18%。濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾7%，銀娛 （00027） 升逾5%。

【11：51】港股中午收市前升約544點，報19359點，科指升5.7%，報4230點。

【11：34】本港地產股向上，恒地 （00012） 升逾3%，新地 （00016） 升0.4%，新世界 （00017） 升近6%，信置 （00083） 升0.7%，長實 （01113） 升0.3%。

【11：34】莎莎 （00178） 最新升兩成，高見1.65元。

【11：32】【科網反彈】恒生科指再升逾半成　B站大升一成半、阿里健康升一成

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%，深證升不足1點，創業板指跌0.1%。

【11：20】恒指反彈幅度擴大至近600點，報19400點，升585點，科指升5.8%，報4236點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升半成。

【11：17】中海外 （00688） 升2%，潤地 （01109） 升0.8%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾7%，龍湖 （00960） 升逾4%。

【11：11】網上醫療股再上，阿里健康 （00241） 升一成，京東健康 （06618） 升7%，平安好醫生 （01833） 升逾5%。

【11：06】阿里巴巴、美團、騰訊升逾5%，濠賭股造好，金沙升逾6%，恒指升幅擴大至500點。

【10：55】美團 （03690） 升幅擴大至近6%，高見177.4元。

【10：41】大市升幅擴大至400點，報19224點，升410點，科指升4.2%，報4173點。美團 （03690） 升近5%，騰訊 （00700） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升近4%。

【10：36】嗶哩嗶哩 （09626） 升近13%，快手 （01024） 升逾6%。

【10：35】國務院聯防聯控機制將於下午3時舉行新聞發布會，主題為「進一步優化落實疫情防控措施」。

【10：28】【本港疫情】港府據報正檢討放寬多項防疫措施　包括取消戶外地方口罩令

【10：22】僑雄國際 （00381） 逆市跌逾24%，破底低見0.09元，成交1863萬元。

【10：20】億達中國 （03639） 飈升逾6成，高見1.28元。

【10：19】恒指最新升約322點，報19137點，ATM齊升逾3%。

【10：13】濠賭股造好，其中以永利 （01128） 表現最好，永利股價升幅擴大至逾14%，高見8.98元。

【10：06】體育用品股向上，李寧 （02331） 升3%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾2%。

【10：02】【馬雲行蹤】馬雲據報無長居外國計劃　將前往東南亞考察與農業相關企業、稱「決心將先進農業技術帶回家」

【09：58】南航 （01055） 、國航 （00753） 升4%，東航 （00670） 升逾3%。

【09：55】傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，友邦 （01299） 升2%，中移動 （00941） 跌0.5%，港交所 （00388） 升逾1%。

【09：48】恒指開市後初段升幅擴大至近300點，報19099點，重上萬九關，升284點，科指升2.9%，報4119點。

【09：47】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 早段升3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【09：45】紐約期油跌3%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.3%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 升0.3%。

【09：42】香港科技探索 （01137） 11月份每月訂單總商品交易額約6.66億元，按年增15.4%，按月跌4.2%，香港科技探索早段升逾1%。

【香港科技探索】HKTVmall 11月GMV 6.66億、按年增15.4%　早前感謝祭撐起表現

【09：39】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升逾7%。另外，永利 （01128） 升逾8%，美高梅 （02282） 升逾7%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升7%。

【09：37】中煙香港 （06055） 早段升幅擴大至逾19%，高見12.3元。

【09：32】賽生藥業 （06600） 遭股東減持100萬股，股價早段跌12%，低見8元，成交3億元。

【09：26】中煙香港 （06055） 發盈喜，股價升逾8%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。

【09：25】【汽車股】吉利汽車升近2%　11月銷量按年增7%　恐難達成全年銷售目標

【09：23】中國中藥 （00570） 否認獲國藥溢價私有化，中國中藥高開近15%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。

【騰訊700】南非大股東旗下Prosus：騰訊將現強勁復甦　市場嚴重低估其盈利復甦

【09：13】期指開報19050點，升138點。

【08：57】【電動車】比亞迪擬在美建電池廠　惟不打算當地賣車

【08：39】華誼騰訊娛樂 （00419） 開市前公布短暫停牌。

【08：39】興達國際 （01899） 今早復牌。

【08：38】恒指黑期升約120點，報18980點，道指期貨跌42點，報33583點。

【07：45】【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報18952點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.85元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報305.29元，較港收市價高5.09元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.01元，較港收市價高0.96元或1.1%。

【07：45】中概股指數跌2.8%，收報6697點，不過夜期反彈，收市升163點，收報19075點。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩

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