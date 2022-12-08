【港股市況】阿里巴巴、美團彈2%　恒指反彈高開150點（不斷更新）

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【汽車股】吉利汽車升近2% 11月銷量按年增7% 恐難達成全年銷售目標
港股昨日「反高潮」跌逾600點後，大市今早反彈百點。ATM向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。
【09：39】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升逾7%。另外，永利 （01128） 升逾8%，美高梅 （02282） 升逾7%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升7%。
【09：37】中煙香港 （06055） 早段升幅擴大至逾19%，高見12.3元。
【09：32】賽生藥業 （06600） 遭股東減持100萬股，股價早段跌12%，低見8元，成交3億元。
【09：26】中煙香港 （06055） 發盈喜，股價升逾8%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。
【09：25】【汽車股】吉利汽車升近2% 11月銷量按年增7% 恐難達成全年銷售目標
【09：23】中國中藥 （00570） 否認獲國藥溢價私有化，中國中藥高開近15%。
【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。
【騰訊700】南非大股東旗下Prosus：騰訊將現強勁復甦 市場嚴重低估其盈利復甦
【09：13】期指開報19050點，升138點。
【08：57】【電動車】比亞迪擬在美建電池廠 惟不打算當地賣車
【08：39】華誼騰訊娛樂 （00419） 開市前公布短暫停牌。
【08：39】興達國際 （01899） 今早復牌。
【08：38】恒指黑期升約120點，報18980點，道指期貨跌42點，報33583點。
【07：45】【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報18952點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.85元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報305.29元，較港收市價高5.09元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.01元，較港收市價高0.96元或1.1%。
【07：45】中概股指數跌2.8%，收報6697點，不過夜期反彈，收市升163點，收報19075點。
【07：30】投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。
責任編輯︰梁浩碩