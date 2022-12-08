  • 19°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴、美團彈2%　恒指反彈高開150點（不斷更新）

股市 09:40 2022/12/08

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股昨日「反高潮」跌逾600點後，大市今早反彈百點。ATM向上，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：39】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升逾7%。另外，永利 （01128） 升逾8%，美高梅 （02282） 升逾7%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升7%。

【09：37】中煙香港 （06055） 早段升幅擴大至逾19%，高見12.3元。

【09：32】賽生藥業 （06600） 遭股東減持100萬股，股價早段跌12%，低見8元，成交3億元。

【09：26】中煙香港 （06055） 發盈喜，股價升逾8%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。

【09：25】【汽車股】吉利汽車升近2%　11月銷量按年增7%　恐難達成全年銷售目標

【09：23】中國中藥 （00570） 否認獲國藥溢價私有化，中國中藥高開近15%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。

【騰訊700】南非大股東旗下Prosus：騰訊將現強勁復甦　市場嚴重低估其盈利復甦

【09：13】期指開報19050點，升138點。

【08：57】【電動車】比亞迪擬在美建電池廠　惟不打算當地賣車

【08：39】華誼騰訊娛樂 （00419） 開市前公布短暫停牌。

【08：39】興達國際 （01899） 今早復牌。

【08：38】恒指黑期升約120點，報18980點，道指期貨跌42點，報33583點。

【07：45】【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報18952點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.85元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報305.29元，較港收市價高5.09元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.01元，較港收市價高0.96元或1.1%。

【07：45】中概股指數跌2.8%，收報6697點，不過夜期反彈，收市升163點，收報19075點。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

下一篇文章

【汽車股】吉利汽車升近2%　11月銷量按年增7%　恐難達成全年銷售目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指靠穩升1點　納指跌0.5%　紐約期油跌3%（不斷更新）
【美股收市】道指靠穩升1點　納指跌0.5%　紐約期油跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期收市反彈163點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【渣打信用卡】渣打國泰Mastercard爆集體盜用、消委會收4投訴　渣打：無證據顯示個人資料外洩、核實後將主動退款（第七版）
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
【馬雲行蹤】馬雲日本箱根2萬呎豪宅曝光　最愛叫外賣食拖羅及海膽壽司
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款