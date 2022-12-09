【恒指夜期+ADR】夜期收市升97點　阿里美股越91港元關（不斷更新）

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【美股收市】就業市場未過熱 道指升183點 納指漲逾1%
美滙指數下跌，持續在105水平反覆，美股造好，資金續炒中國放寬疫情防控，中概股指數急升5.6%，收報7073點，夜期升97點，收報19596點，阿里巴巴美股續揚，折算收報91.66港元，較港收市價高2.5%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|美團ADR
|177.84
|-0.3%
|騰訊ADR
|318.31
|+0.3%
|滙豐ADR
|47.08
|+0.1%
|阿里巴巴美股
|91.66
|+2.5%
港股今日顯著反彈，但北水流出勢頭未止，全日仍錄得4.2億元淨流出。騰訊 （00700） 錄得5億元淨流入，小鵬汽車 （09868） 及快手 （01024） 分別有2.9及2.6億元淨流入；淨流出以中國移動 （00941） 及新東方在綫 （01797） 較明顯，分別錄得4.3及2.3億元淨流出。
港股昨日「反高潮」跌逾600點後，大市今日在科技股、濠賭股帶領下反彈逾600點，收復昨日失地。ATM升5%至6%，嗶哩嗶哩 （09626） 升22%。濠賭股造好，藍籌金沙 （01928） 升一成，永利 （01128） 升逾22%，恒指高開150點，其後升幅逐步擴大，曾升最多706點高見19521點，恒生指數升635點，收報19450點，成交1606.9億元。科指升6.6%，報4270點。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|騰訊
|317.40
|+5.7
|+87
|11
|美團
|178.30
|+6.5
|+80
|-37
|阿里巴巴
|89.40
|+5.1
|+76
|25
|中移動
|51.40
|-0.5
|-2
|7
|創科實業
|93.25
|-1.1
|-2
|19
|中海油
|9.81
|-1.3
|-3
|5
【03：00】夜期升97點，收報19596點
【22：17】恒指夜期跌36點，報19463點。
【16：10】ATM升5%至6%，嗶哩嗶哩 （09626） 升22%。濠賭股造好，藍籌金沙 （01928） 升一成，永利 （01128） 升逾22%，恒生指數升635點，收報19450點，成交1606.9億元。科指升6.6%，報4270點。
【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、比亞迪股份、中國平安
【15：57】恒指U盤前升627點，報19442點。
【15：55】雙財莊 （02321） 跌幅擴大至6成，低見0.68元，成交6374萬元。
【15：51】雙財莊 （02321） 尾市突挫逾4成，低見0.9元。
【15：35】大市升幅進一步擴大至700點，升至19500點水平。科指升7%，報4284點。
【15：28】美團 （03690） 尾市升7%，高見179.5元。
【15：22】港股尾市升約655點，報19470點，收復昨日全數失地。科指升6.4%，報4260點。
【15：18】嗶哩嗶哩 （09626） 尾市升2成，快手 （01024） 亦升一成。
【15：03】ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 分別升5%，小米 （01810） 升逾2%。
【14：58】【中國通關】阿里健康午後抽升14%、再創52周高 國務院：所有人可自主自願自我抗原檢測
【14：37】恒指最新升600點，高見19417點，科指升5.8%，報4237點。
【14：33】永利 （01128） 升幅擴大至24%，破頂高見9.74元。金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 均錄得逾一成升幅。
【14：29】【新股IPO】畢馬威：香港明年新股集資額可倍增至1800億元 料有5至10家公司循18C上市
【14：29】【新股IPO】粉筆科技通過上市聆訊 騰訊子企持股約14%、上半年收入跌23%
【14：22】【2023年展望】信安：明年首季恒指在17500點至20000點上落 美國或加息至5.25厘才見頂
【14：15】金沙 （01928） 升幅擴大至一成，高見25.95元。
【14：12】金沙 （01928） 午後升逾9%，銀娛 （00027） 升半成。永利 （01128） 升逾17%，美高梅 （02282） 升逾12%，澳博 （00880） 升9%，新濠 （00200） 升13%。
【14：11】恒指最新升約500點，報19327點，升512點，科指升4.8%，報4195點。
【14：02】【中國通關】濠賭股升幅擴大、永利新濠升逾15% 國務院下午3時再開發布會、憧憬放寬出入境要求
【13：46】【港交所旗下】紐交所母企ICE據報今年曾洽購LME遭拒 10年前爭奪戰敗給港交所
【13：20】【長實旗艦商廈】富瑞據報搬出長江中心 亞太總部辦公室改往IFC二期
【13：17】港交所 （00388） 造好，股價升逾4%，高見336元。
【13：15】本港地產股向好，其中恒地 （00012） 午後升半成，新世界 （00017） 升逾6%。
【13：14】加科思 （01167） 升3成，高見6.89元。
【13：09】港股午後升幅略收窄至約455點，報19270點，科指升4.6%，報4188點。
【13：03】【內房銷售】中駿上月銷售按年跌44% 一文看清11月內房銷售（不斷更新）
【13：00】恒指午後初段升約524點，報19339點，科指升5.4%，報4221點。
【12：54】【大行看法】野村上調MSCI香港評級至中性 睇好價值股及內地重開概念股
【12：00】恒生指數半日反彈526點，報19341點，成交836.6億元。科指跑贏升5.5%，報4224點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約6%，騰訊 （00700） 升近半成，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾18%。濠賭股造好，金沙 （01928） 升逾7%，銀娛 （00027） 升逾5%。
【11：51】港股中午收市前升約544點，報19359點，科指升5.7%，報4230點。
【11：34】本港地產股向上，恒地 （00012） 升逾3%，新地 （00016） 升0.4%，新世界 （00017） 升近6%，信置 （00083） 升0.7%，長實 （01113） 升0.3%。
【11：34】莎莎 （00178） 最新升兩成，高見1.65元。
【11：32】【科網反彈】恒生科指再升逾半成 B站大升一成半、阿里健康升一成
【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%，深證升不足1點，創業板指跌0.1%。
【11：20】恒指反彈幅度擴大至近600點，報19400點，升585點，科指升5.8%，報4236點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升半成。
【11：17】中海外 （00688） 升2%，潤地 （01109） 升0.8%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾7%，龍湖 （00960） 升逾4%。
【11：11】網上醫療股再上，阿里健康 （00241） 升一成，京東健康 （06618） 升7%，平安好醫生 （01833） 升逾5%。
【11：06】阿里巴巴、美團、騰訊升逾5%，濠賭股造好，金沙升逾6%，恒指升幅擴大至500點。
【10：55】美團 （03690） 升幅擴大至近6%，高見177.4元。
【10：41】大市升幅擴大至400點，報19224點，升410點，科指升4.2%，報4173點。美團 （03690） 升近5%，騰訊 （00700） 升4%，阿里巴巴 （09988） 升近4%。
【10：36】嗶哩嗶哩 （09626） 升近13%，快手 （01024） 升逾6%。
【10：35】國務院聯防聯控機制將於下午3時舉行新聞發布會，主題為「進一步優化落實疫情防控措施」。
【10：28】【本港疫情】港府據報正檢討放寬多項防疫措施 包括取消戶外地方口罩令
【10：22】僑雄國際 （00381） 逆市跌逾24%，破底低見0.09元，成交1863萬元。
【10：20】億達中國 （03639） 飈升逾6成，高見1.28元。
【10：19】恒指最新升約322點，報19137點，ATM齊升逾3%。
【10：13】濠賭股造好，其中以永利 （01128） 表現最好，永利股價升幅擴大至逾14%，高見8.98元。
【10：06】體育用品股向上，李寧 （02331） 升3%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾2%。
【10：02】【馬雲行蹤】馬雲據報無長居外國計劃 將前往東南亞考察與農業相關企業、稱「決心將先進農業技術帶回家」
【09：58】南航 （01055） 、國航 （00753） 升4%，東航 （00670） 升逾3%。
【09：55】傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 逆市跌0.6%，友邦 （01299） 升2%，中移動 （00941） 跌0.5%，港交所 （00388） 升逾1%。
【09：48】恒指開市後初段升幅擴大至近300點，報19099點，重上萬九關，升284點，科指升2.9%，報4119點。
【09：47】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 早段升3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。
【09：45】紐約期油跌3%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.3%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 升0.3%。
【09：42】香港科技探索 （01137） 11月份每月訂單總商品交易額約6.66億元，按年增15.4%，按月跌4.2%，香港科技探索早段升逾1%。
【香港科技探索】HKTVmall 11月GMV 6.66億、按年增15.4% 早前感謝祭撐起表現
【09：39】濠賭股造好，藍籌銀娛 （00027） 升逾3%，金沙 （01928） 升逾7%。另外，永利 （01128） 升逾8%，美高梅 （02282） 升逾7%，澳博 （00880） 升逾4%，新濠 （00200） 升7%。
【09：37】中煙香港 （06055） 早段升幅擴大至逾19%，高見12.3元。
【09：32】賽生藥業 （06600） 遭股東減持100萬股，股價早段跌12%，低見8元，成交3億元。
【09：26】中煙香港 （06055） 發盈喜，股價升逾8%。中煙香港公布，預期年度純利按年增長不低於20%。
【09：25】【汽車股】吉利汽車升近2% 11月銷量按年增7% 恐難達成全年銷售目標
【09：23】中國中藥 （00570） 否認獲國藥溢價私有化，中國中藥高開近15%。
【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 反彈2%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開150點，開報18965點，科指升1.6%，報4067點。
【騰訊700】南非大股東旗下Prosus：騰訊將現強勁復甦 市場嚴重低估其盈利復甦
【09：13】期指開報19050點，升138點。
【08：57】【電動車】比亞迪擬在美建電池廠 惟不打算當地賣車
【08：39】華誼騰訊娛樂 （00419） 開市前公布短暫停牌。
【08：39】興達國際 （01899） 今早復牌。
【08：38】恒指黑期升約120點，報18980點，道指期貨跌42點，報33583點。
【07：45】【新股IPO】陽光保險6963下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報18952點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.85元，較港收市價高0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報305.29元，較港收市價高5.09元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.01元，較港收市價高0.96元或1.1%。
【07：45】中概股指數跌2.8%，收報6697點，不過夜期反彈，收市升163點，收報19075點。
【07：30】投資者繼續關注聯儲局加息步伐，以及美國經濟情況，美股反覆。道指升1點，報33597點；標指跌7點，報3933點；納指跌56點或0.51%，報10958 點。
責任編輯︰梁浩碩