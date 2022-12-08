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【美國經濟】花旗美銀料美國明年下半年可能陷入經濟衰退

股市 08:24 2022/12/08

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【美國經濟】花旗美銀料美國明年可能陷入經濟衰退

花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）指出，環球經濟處於大衰退周期，美國經濟正在走下坡，明年下半年可能陷入衰退，歐洲則已經陷入衰退，可能需時數年才能復甦。

另外，美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）同樣預計明年將出現經濟衰退，他料明年將出現三個季度的經濟負增長，然後會在第四季度略有回升。他又指，根據美銀的信用卡刷卡量數據，雖然今年到目前為止零售支付激增了11%達到近4萬億美元，這一增長掩蓋了最近幾週開始的放緩的情況，11月的支出僅增長了5%。

莫伊尼漢表示，經濟放緩是聯儲局在尋求抑制通脹時所希望得到的「預期結果」。但是，它正在面臨一個棘手的局面，一方面要將利率提高到足夠的水平從而為經濟降溫，同時又希望避免出現嚴重的經濟衰退。「現已經開始看到了經濟放緩的趨勢，真正的問題將是他們必須在多長時間內穩定下來，以避免更多的損害」。

【ET財智Talk】美股「新不如舊」將轉向？   利達黃耀宗分析澳股及美股2023年選股策略！

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編輯：姚卓然

經濟 美國 花旗銀行 經濟衰退

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