【TSLA】內媒︰馬斯克擬任命中國籍朱曉彤為Tesla全球CEO

▲ 【TSLA】內媒︰馬斯克決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

內地傳媒報道，Tesla 特斯拉（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）決定任命全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤為全球CEO。報道指，朱曉彤在新崗位的職責範圍可能僅限於汽車業務，不包括Tesla自動駕駛和機器人項目。

朱曉彤於2014年加入特斯拉，擔任中國超級充電站項目總監，2018年接任全球副總裁職位，負責特斯拉在上海的超級工廠的建設營運。他於2019年再獲任為特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。

據以往報道，朱曉彤畢業於新西蘭奧克蘭理工大學，在美國杜克大學福夸商學院獲MBA學位，加入特斯拉前曾創辦多家企業。

馬斯克上月出庭時曾表示，自己不想成為特斯拉行政總裁，也從未想成為任何公司的行政總裁。至於特斯拉董事James Murdoch在法庭作證時亦表示，馬斯克實際上已確定了一名可能接任CEO的繼位人選，但James Murdoch未有透露具體情況。

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責任編輯︰梁浩碩

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