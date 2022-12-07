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【環球加息】加拿大央行加息0.5厘至4.25厘、符預期　繼續量化緊縮政策

宏觀解讀 23:19 2022/12/07

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【環球加息】加拿大央行加息0.5厘至4.25厘、符預期　繼續量化緊縮政策

加拿大央行加息0.5厘至4.25厘，符合市場預期，同時宣布繼續其量化緊縮政策。加拿大央行管理委員會稱，將考慮是否需要進一步提高政策利率，以促使供需恢復平衡，並使通脹回到目標水平。

加拿大央行稱，第3季GDP增長強於預期，經濟繼續面臨供過於求，而勞動力市場仍然緊張，失業率接近歷史低位，儘管大宗商品出口強勁，但越來越多的證據表明，緊縮的貨幣政策正在抑制國內需求，包括消費放緩，房地產市場活動繼續下滑，預計增長在年底及明年上半年基本停滯。

加拿大10 月份 CPI 通脹率保持在 6.9%，該行稱，許多市民經常購買的商品和服務價格大幅上漲，核心通脹保持在 5% 左右，雖然對比3個月前的核心通脹已經回落，屬反映物價壓力可能緩和的早期指標，然而，短期通脹預期仍處於高位，消費者和企業預期通脹高於目標的時間越長，高通脹變得更積重難返的風險就越大。

加拿大央行稱，世界各地通脹率仍然高企，同時全球經濟增長正在放緩，美國經濟正在走弱，但消費繼續穩健，勞動力市場仍然過熱，而全球供應瓶頸仍在繼續逐步緩解，但步伐可能會因地緣政治事件而中斷。

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編輯：李哲毅

 

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