▲ 【元宇宙】滙豐元宇宙藝術館開幕 展出多位香港著名藝術家作品

繼成為M+的合作夥伴，並有份呈獻令草間彌生特別展覽後，滙豐最新表示，將於 12 月 7 日在元宇宙開放 HSBC 滙豐元宇宙藝術館（http：//www.art.hsbc.com.hk/），滙豐元宇宙藝術館特設「本地藝術家展館」，展出多位香港著名藝術家的精彩作品，包括楊學德、黃炳和飛天豬等，為他們提供元宇宙平台。

滙豐稱，未來更將舉辦藝術家虛擬分享會，並設有與講者會談的環節，為客戶帶來超越視覺的享受，透過積極參與獨特的藝術體驗，投入藝術世界。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，透過滙豐元宇宙藝術館，將進一步擴闊元宇宙的視野，希望在元宇宙於香港廣泛應用的同時，能以科技連結藝術文化，令更多本地作品能在不受時地限制的情況下被受欣賞。」

滙豐又承諾，未來會繼續與更多以現實世界和元宇宙為中心的品牌建立夥伴關係，以秉持品牌的願景，為客戶開創藝術、文化、以至充滿機遇的世界。

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編輯：李哲毅