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【Cisco Live2022】解決IT及網絡保安人才荒　思科網絡學院擬未來10年於亞太區培訓670萬人

科技 09:00 2022/12/08

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思科目標在未來10年，計畫透過其思科網路學院（Cisco Networking Academy），於亞太區為670萬人提供與數碼及網絡安全相關的技術課程。（曾曉汶攝）

全球各行各業正面對IT人才荒問題。作為科技巨頭的思科（Cisco）今（8日）於墨爾本舉行的年度峰會Cisco Live上宣布，目標在未來10年，計畫透過其思科網路學院（Cisco Networking Academy），於亞太區為670萬人提供與數碼及網絡安全相關的技術課程。

【人才荒】專才缺口擴大　專家盼邀非IT人轉型入行

【管治經驗】把握人才荒機遇　IT人返港創新天

思科引述世界經濟論壇的報告提及，到2025年全球將會有超過9,700萬個與科技技術及自動化相關的新職位空缺。思科全球創新首席主管暨資深副總裁Guy Diedrich就強調，建立本地的下一代人才庫，對於社會和經濟的長遠發展至關重要，因此作為科技巨頭的思科，更有責任要為業界建立人才庫。

其中該企於1997年成立的思科網路學院，目前全球已有超過1,750萬名學生，而亞太區則有約450萬人。Diedrich透露，計畫在未來10年，能於亞太區為670萬人提供與數碼及網絡安全相關的技術課程培訓，並期望能與更多教學機構、政府部門內及社企合作，為IT業界招攬更多人才。

【人才管理】逾5成IT港人冀提升自身軟硬技能　盼僱主提供支援

記者：曾曉汶　墨爾本直擊報道

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