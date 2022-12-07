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【防疫新10條】ING：內地放寬防疫促經濟增長作用有限　料明年消費復蘇惟難呈大幅上漲

宏觀解讀 20:58 2022/12/07

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【防疫新10條】ING：內地放寬防疫促經濟增長作用有限　料明年消費復蘇惟難呈大幅上漲

內地公布防疫「新10條」 ，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，中國放寬新冠防疫措施對促進經濟增長作用有限，而周一（6日）的政治局會議把經濟增長定為未來的政策方向，但該行對此新動向能否為經濟增長帶來顯著回升並不過分樂觀。

ING預計12月、1月的經濟增長不會太過強勁（not be overly impressive），料末季GDP按年負增長0.4%，明年首季回復到按年增長3.4%。

料跨地域流動增加有利零售餐飲等

彭藹嬈解釋，內地市民由隔離設施檢疫轉移到居家檢疫不會顯著增加零售消費表現，但她稱，旅客不再需要在交通工具上出示綠碼，應可帶動跨地域流動，料增加新春期間市民流動性，有利零售、餐飲和休閒旅遊。

彭藹嬈提到，更少新冠檢測將減少財政赤字，並且免除展示綠碼可增強居民流動性，一般來說，公共交通及服務使用頻次相應增加。

內地2023年消費應會復甦 

當局未有如預期般將新冠由甲類傳染病級別管理放寬至乙或丙類，彭藹嬈認為，政府在確信新冠疫情不會拖垮醫療系統前，新冠防疫措施仍將生效。

彭藹嬈認為，財政支出將是政府唯一的支持工具，包括人行再貸款計劃協助未完工房屋、增加物理及軟件類型基礎設施的支出。彭藹嬈預計，內地2023年消費應會復甦，但上半年歐美經濟衰退風險下，製造業工資增長可能放緩，預計內地消費不會出現大幅上漲。

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編輯：李哲毅

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