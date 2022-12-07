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【吉利175】吉利11月銷量按年增7% 「極氪」銷售增4.4倍最突出

股樓投資 20:58 2022/12/07

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吉利汽車（00175）公布，11月份總銷量為14.5萬輛，按年增長近7%，按月計則下跌4.7%，期內純電動車銷量3.13萬輛，按年勁升1.95倍。

在品牌表現方面，「吉利」銷售10.8萬輛，同比持平，當中「幾何」銷售1.38萬輛，按年升60%；「領克」銷售1.81萬輛，按年下跌27%；「極氪」銷售1.1萬輛，按年增長4.4倍；「睿藍」銷售7,355輛，去年未有比較數據。

延伸閱讀：【恒指目標】 光大證券﹕明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

今年首11個月，吉利總銷量為128.7萬輛，按年增長10%。「吉利」品牌銷售102.3萬輛，增長5%；「領克」銷售15.8萬輛，下跌19%；「極氪」銷6萬輛，按年增長26.4倍。

集團披露，11月份「領克」品牌汽車實現以創新訂閱模式，向歐洲市場的訂閱客戶交付1,920輛汽車，而首十一個月累計實現以創新訂閱模式交付合共12,582輛汽車。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

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記者：李兆明

 

 

 

 

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電動車 汽車 總銷量 吉利汽車（00175） 歐洲市場

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