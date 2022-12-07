【新股IPO】海底撈6862建議分拆特海國際上市 擬實物分派

海底撈（06862）公布，建議透過介紹形式分拆特海國際控股於港交所主板獨立上市，並考慮以實物分派方式，有條件派發公司將有權擁有的所有特海股份，佔於分派時特海全部已發行股本的90%，分派須待上市委員會授出上市批准，而有關批准在特海股份上市日上午8時前並未被撤回，方可作實。

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若批准分派，確定有權收取分派資格的記錄日期將為本月20日。特海為海底撈大中華區以外的餐廳業務，公司早前已申請以介紹方式分拆特海在聯交所主板獨立上市。

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記者：張以正