HKTV Mall上月 訂單總商品交易額按年增15%

香港科技探索(01137) 公布旗下網購平台HKTV Mall 上月營運數據。公司表示，緊接2022年10月18日至11月16日感謝祭之動力，HKTVmall 於2022年11月之業務表現繼續維持，平均訂單值略有上升。 平均每日訂單總商品交易額 為每日 2,220萬元，與2021年11月每日 1,930元相比，按年 增長 15%； 另外，平均訂單值由2021年11月之 437 元及2022年10月之 436 元 ，增加至 450 元。至於上月訂單總商品交易額，則按年增加15.4%至6.6億元，按月計則下跌4.2%。

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至於上月曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量為54.8萬名，高於去年同期的49.8萬名，但低於上月的57.4萬名。上月每月活躍應用程式使用者為151.8萬名，分別高於去年同期的145.1萬名及上月的150.3萬名。

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