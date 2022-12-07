【新股IPO】安踏擬把Amer Sports上市　集資最少78億元

引述外電報道，內地運動用品商安踏體育（02020）有意將Amer Sports上市，集資最少10億美元（約78億港元），最快明年上市。據了解，安踏正與投資銀行就Amer Sports招股進行初步接洽，最終發行規模和上市地點暫未確定。

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安踏於2018年底與私募基金方源資本、lululemon創辦人Chip Wilson及騰訊（00700）合組財團，以現金46億歐元收購芬蘭體育品牌Amer Sports全部股權。

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記者：張以正