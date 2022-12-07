【空中女王】波音結束半世紀747航機生產　告別四引擎民航界飛機

波音（Boeing，美：BA）公布，完成生產第1574架亦是最後一架波音747民航機，結束被譽為「空中女王」的747飛機長逾半世紀的生產周期，也標誌民航界告別四引擎飛機生產。

波音於當地時間12月6日完成最後一架747航機生產，並預計於2023年初交付予亞特拉斯航空（Atlas Air）作貨機之用。另外，美國政府將接收兩架747航機作總統專用的「空軍一號」，但交付日期屢次延遲。

隨747航機生產結束，波音公司運載力最高的民航機將是尚未正式交付的雙引擎777X飛機。該機型因應新冠疫情、737MAX事件等影響，多次推遲交付日期。波音公司目前預計，777X最快於2025年起交付。

波音747面世逾50年 四引擎機不敵高效雙引擎機

首架747航機於1967年生產，1970年服役，機身前半部分使用雙層設計，服役逾50年間見證民航出行普及，並獲得「珍寶（Jumbo）」、「空中女王（Queen of the Skies）」等美譽。747也保持全世界載客量最高飛機的紀錄長達37年，直至2007年空中巴士A380客機面世。

不過，近20年航空界潮流轉變，波音747、A380載客量高但耗油量亦高的四引擎客機，漸不受航空公司喜好。

波音747每年交付量由70年代至90年代高峰期逾50架，近年也減至不足10架，四引擎飛機也漸淡出客運領域。波音747在全球寬體民航機的比例由1990年的28%，降至目前的2%。

相對於最後一個直接競爭對手－A380在新冠疫情下停產，遭航空公司停飛，波音747航機至今仍不算罕見。不少航空公司目前以747航機為主力貨機型號，包括香港的國泰航空 （00293） ，令波音能再延長其生產周期。

在空中巴士、波音公司團隊漸以較新、耗油效率高的雙引擎貨機A350、777X為銷售主力後，波音公司繼2017年起終止生產747客機後，今年正式完成最後一架747貨機生產。

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編輯：麥德銘