【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首

2022年即將過去，雅虎香港公布揭曉2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，在這全球風起雲湧的一年，回顧本年度大家關注的人事物，總結經驗、放眼將來。對MIRROR演唱會意外的憂心、對俄烏戰爭的關注、對世界盃賽事的熱情、「0+3」檢疫鬆綁帶來的希望，都成為今年香港人一同經歷的起伏時刻。

是次公布包括「香港十大新聞事件」、「國際十大新聞事件」及「十大熱搜娛樂圈人物」等多個排行榜，其中MIRROR演唱會意外成為本年度「香港十大新聞事件」榜首，姜濤則蟬聯十大熱搜娛樂圈人物第一名。

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2022年度「香港十大新聞事件」榜首，由MIRROR演唱會意外奪得。「MIRROR演唱會意外」成為本年度「香港十大新聞事件」榜首。其餘9個排名都與民生息息相關，包括與特區政府領導換屆相關的第2名「李家超 / 特首選舉」以及第3名「習近平訪港」。與經濟相關的第5名「第二輪消費券」以及第10名「恒指失守16000點」。於疫情持續下，防疫措施鬆榜消息亦打入十大排名，包括第6名「『0+3』檢疫鬆綁」以及第8名「日圓兌港元新低位」，足以反映港人出外旅遊的渴望。

股市方面，香港股市今年經歷大跌市，十大熱搜排行榜均是港人熟悉的龍頭股份，頭三位分別是匯控、阿里巴巴及騰訊控股。身為港人愛股的5號仔匯控仍然是大家關心焦點，佔據第1位。5月，包括央視在內的多家內地傳媒指「馬某」涉嫌煸動分裂國家為由被捕，市場驚傳「馬某」是一直行蹤成謎的阿里爸爸創辦人馬雲，觸發阿里巴巴與相關科技股被恐慌性拋售，後來要官媒闢謠「止血」。最近有傳馬雲已隱居東京箱根半年，定居國外會否影響阿里巴巴股價，要密切留意。

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至於娛樂圈方面，不用多說定必跟男團MIRROR有關，其中人氣王姜濤更連續兩年登上「十大熱搜娛樂圈人物」榜首。姜濤另外兩位隊友呂爵安以及Anson Lo分別奪得第2及第4名，而所屬團隊MIRROR則奪得第5名。《聲夢傳奇》首屆冠軍炎明熹北上參與湖南衛視與無綫電視合辦的《聲生不息》幾度成為熱搜，於MIRROR成員圍攻之下成功得到第3名。

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記者：張以正