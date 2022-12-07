【券商點睇】世界盃合作下品牌力提升 料同道獵聘中長期成長持續

國盛證券據同道獵聘（06100）2022年首三季績報，以及考慮四季度世界盃等營銷支出，將其2022至2024年歸母淨利潤預測分別調整至3335萬、1.42億及2.12億元。該行指期內需求雖然仍受疫情影響，但公司收入表現穩健，「B+H+C」資源觸達繼續深化，並維持其「買入」評級。同道獵聘周三（7日）收市報 9.05元，升幅1.5%。

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該行指在下游就業形勢疲軟背景下，人才結構性錯配明顯，公司通過世界盃合作、公益雲招聘等重點營銷戰略進一步觸達 企業（B）、獵頭（H）和中高端求職者（C） 資源與需求，品牌力有望大幅提升。隨著防疫逐步放寬，公司作為在線招聘龍頭，亦有望充分受益下游需求轉暖，中長期成長可持續。

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國盛認為公司在外部承壓大環境中，有積極調整策略尋找增長機遇及長期發展動力，為用戶提供夠高效產品。公司在期內平台產品通過人工智能技術，改善數據錄入真實和有效性，進一步提高匹配準確度及用戶體驗。另外客戶的使用深度與粘性，在SaaS產品繼續改善B端協作流程、以及豐富工具包下亦得以提升。

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撰文：鄭昊彤