▲ 【渣打信用卡遭盜用】小知識：私隱公署教「四招」保障個人資料私隱

渣打集團 （02888） 旗下渣打信用卡爆出被集體盜用，估計受影響人數逾萬人，暫時未知事件是否涉及渣打信用卡持有人資外洩。私隱專員公署回覆本報查詢時稱，未有就上述事件收到有關機構的個人資料外洩通知，會留意事態發展，並提醒用戶「4招」保障個人資料私隱。

私隱專員公署稱，用戶為保障個人資料私隱，應採取以下措施：

1）留意用戶的網上理財帳戶，有沒有不尋常的登入及/或交易紀錄； 2）啟用帳戶登入雙重認證功能； 3）更換相關帳戶的密碼；及 4）收到不明來歷或可疑的來電或短訊時要提高警覺，切勿隨意披露個人資料，避免打開可疑電郵的附件或點擊不明來源的連結

私隱專員公署呼籲相關銀行信用卡的用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，若用戶懷疑個人資料被外洩，可聯絡相關銀行查詢，亦可以向私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）作出查詢或投訴。

坊間銀行App大多可遙距鎖卡

另外，有保安專家建議，如果用戶發現信用卡出現未授權交易，須要即時通知發卡機構，清楚列明交易時間、涉及金額等，同時要求Cut卡及補發新卡，避免有機會被進一步盜用信用卡。

現時不少銀行App提供信用卡遙距鎖卡功能，用戶一旦懷疑被盜用信用卡，可以即時先鎖卡，然後再盡快通知銀行。

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編輯：李哲毅