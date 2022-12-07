  • 19°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 20:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國中藥否認 獲國藥集團溢價私有化

股樓投資 19:46 2022/12/07

分享：

分享：

外電引述知情人士透露，央企國藥集團考慮再次嘗試將中國中藥(00570) 私有化，對這家香港上市製藥公司的估值約在40億美元，即約312億元。知情人士稱，國藥集團與顧問在商討將中國中藥潛在私有化的新提議。國藥集團及其顧問在討論以每股6元的價格將中國中藥私有化的潛在要約，但尚未作出最終決定。對中國中藥的潛在要約價格，較周三收市價每股3.77元，溢價近60％。報道引述中國中藥發言人稱，公司未收到任何關於國藥集團擬對中國中藥進行私有化的相關信息，所述問題為不實信息。國藥集團暫未置評。中國中藥同系企業國藥控股(01099) ，周三則大升6.1%收報20元，創52周新高。

【異動股】碧桂園折讓近15%配股籌47億元 全日急挫15%  詳情請看【下一頁

中國中藥2021年曾披露國藥集團研究將其私有化，然而公司於同年8月宣布，國藥決定不再推進私有化計劃。

【高息股】太古地產擴灣仔版圖 太古廣場六座明年完工  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中國中藥（00570） 港股

下一篇文章

【Yahoo搜尋】2022年Yahoo全年搜尋人氣榜 匯豐成港股熱搜 姜濤蟬聯娛樂圈人物榜首

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【MPF】強積金回報「保守過定期」？ MPF顧問GUM：成員期望不宜離地
【MPF】強積金回報「保守過定期」？ MPF顧問GUM：成員期望不宜離地
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
麥當勞App用戶8/12可搶購限量Baby MIRROR套裝 旗艦餐廳化身MIRROR期間限定主題店​ 主題巴士首次遊走各區
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款