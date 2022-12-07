中國中藥否認 獲國藥集團溢價私有化

外電引述知情人士透露，央企國藥集團考慮再次嘗試將中國中藥(00570) 私有化，對這家香港上市製藥公司的估值約在40億美元，即約312億元。知情人士稱，國藥集團與顧問在商討將中國中藥潛在私有化的新提議。國藥集團及其顧問在討論以每股6元的價格將中國中藥私有化的潛在要約，但尚未作出最終決定。對中國中藥的潛在要約價格，較周三收市價每股3.77元，溢價近60％。報道引述中國中藥發言人稱，公司未收到任何關於國藥集團擬對中國中藥進行私有化的相關信息，所述問題為不實信息。國藥集團暫未置評。中國中藥同系企業國藥控股(01099) ，周三則大升6.1%收報20元，創52周新高。

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中國中藥2021年曾披露國藥集團研究將其私有化，然而公司於同年8月宣布，國藥決定不再推進私有化計劃。

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