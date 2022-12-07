【內房配股】 不足一個月再度配股 折讓14.8% 淨籌逾47億元 碧桂園大跌逾15%

藍籌內房股碧桂園（02007）不足一個月再次宣布配股集資，擬配售17.8億股，佔公司擴大後股本約6.4%，每股配售價2.7元，較昨日（6日）收市價3.17元折讓約14.8%。消息拖累下，股價今日（7日）以全日最低位收市，失守配股價，報2.68元，大跌15.5%，成交額達38.1億元。

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碧桂園預期，融資淨額不少於47.4億元，擬用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。對上一次配股為11月15日，不足一個月兩度「抽水」，為穩市場信心，公司大股東及聯席主席楊惠妍亦承諾90天內不會減持。

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記者：郭秀慧