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【美國經濟】商業圓桌會議最新調查： 第四季CEO經濟展望指數跌至2年新低

環球政經 19:13 2022/12/07

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商業圓桌會議（BRT）發布最新調查報告，指第四季執行長經濟展望指數（CEO Economic Outlook Index）跌至近2年新低。

報告引述10月31日至11月28日進行的調查數據，顯示今年第四季的CEO經濟展望指數跌至73點，低於上季的84 點，並較上年同期的124點大幅下滑，創下2年多以來新低，惟數據仍高於50，未落入萎縮門檻。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

數據反映美企CEO對未來半年，公司資本支出、人員招聘以及銷售預期的綜合指數。在第四季的人員招聘計劃數據中，季減17點至61點，銷售預期則下跌8點至91 點，資本支出亦下降7點至68點。

對於明年美國經濟成長的預期，受訪者的平均預期成長率僅為1.2%。另外，問及企業面臨的最大問題，有 49%的受訪者認為是勞動力成本，其次有15% 表示為原物料成本，亦有14%回應為供應鏈中斷成本。

同場加映：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

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記者：何珊如

 

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