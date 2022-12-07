近日成交一半蝕　峻瀅海景三房劈275萬售　帳蝕120萬離場

中原地產黃仕斌表示，將軍澳峻瀅本月交投明顯加快，過去5日連錄6宗成交，當中5宗均為三房戶交投，其中3宗為蝕讓個案。其中屋苑7座高層F室，實用面積738平方呎，採三房套房加儲物房間隔，單位座向西方，享海景，最初開價1050萬元，現大減275萬元或26%，以775萬元成交，折合實用呎價10501元。

原業主於2018年5月以895萬元買入單位，現沽貨賬面蝕讓120萬元離場，單位4年間貶值13%。

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