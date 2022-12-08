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Kanye West曾控前妻阻見仔女 終破冰出席阿仔生日會

環球社會熱點 09:05 2022/12/08

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黑人饒舌歌手與前妻Kim Kardashian關係一度惡化，今年初更指控Kim阻止他出席女兒的生日會。不過事件逐漸淡化，Kanye West近日獲Kim邀請出席兒子Saint的7歲生日會。

【英國王室】梅根致敬戴妃 戴寶石戒伴夫齊領人權獎 【下一頁】

Kanye與Kim於2014年5月結婚，育有North、Saint、Chicago及Psalm共4名子女，直至2020年底分居及申請離婚。

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他今年1月公開指控前妻，聲稱Kim阻止他與4名子女見面，並禁止他出席4歲女兒Chicago的生日會。

Kanye於網上發文表示，他只想現身親口祝女兒生日快樂，但Kim甚至連女兒生日會的地點也拒絕告訴他。因此他只能在網絡向女兒獻上生日祝福，又强調自己是最好的父親。

兩人早前達成協議，Kanye由本月起需每月向Kim支付20萬美元（約156萬港元）作為子女撫養費。Kanye更需要負責子女保險沒有涵蓋的一半醫療費、一半保安費用和學費。

【英國王室】查理斯拒聽哈里問攞錢電話 曾稱「我唔係銀行」 【下一頁】

外媒報道，Kanye West近日受邀前往Kim價值6,000萬美元（約4.68億港元）的豪宅，為兩人的兒子Saint舉辦生日派對。

據悉，Kim邀請Kanye West回家參與生日派對，是努力讓前夫以父親身份繼續參與子女的日常生活。

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責任編輯：鄭錦玲

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