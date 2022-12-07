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【美股焦點】蘋果縮減自動駕駛計劃 電動車推出日期推遲至2026年

環球政經 18:41 2022/12/07

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有消息指，蘋果（美：APPL）的電動車自動駕駛計劃將有所縮減，而且其汽車目標推出日期亦推遲至2026年，較以前目標晚一年。

據消息，蘋果內部名為Titan的汽車項目，在過去幾個月期已處於停滯狀態。主因為當前技術水平，無法實現蘋果期望的，無方向盤或踏板的全自動駕駛汽車的設計。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

消息人士補充，目前蘋果正在重新改動電動車設計，未來車型或將需配有方向盤及踏板，並且僅將支持高速公路上的全自動駕駛功能。

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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記者：何珊如

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