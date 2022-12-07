【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】香港越野錦標賽驚現發哥 周潤發首跑十公里賽後專訪

由香港田徑總會舉辦、早前舉行的香港越野錦標賽，吸引一眾高手參與，但最令人感到驚喜的就是67歲影帝周潤發的出現，他一上場現場立即起哄，發哥先與前排跑手合照，再走到後方與後排跑手影相，一個不漏，並笑說︰「大家唔可以快過我呀！」大家亦笑著回應：「發哥加油！」比賽隨即開始。

▲ 發哥衝線後在Nike 跑會總教練蘇凱男陪同下，繼續跑夠10公里才停下來。

發哥衝線後，即被一眾已完成賽事的跑手再度要求合照，務求「野生捕獲發哥」留念，發哥指由於手錶顯示未足十公里，所以跑夠再和大家影相。一向有「口齒」的發哥跑多一會後回現場，與跑友們「影個夠本」才慢慢離去。見慣大場面經常與大眾selfie的發哥，拿起跑友手機叫前排的朋友蹲低，又叫「女士企前面」，可謂駕輕就熟，十分親民及深受跑友歡迎。

發哥賽後接受訪問時表示跑完「非常之高興」，參加今次比賽是因為覺得「跑草地好舒服」，坦言若明年活動再次舉辦，「哎吔如果出年又嚟，我又跑過！」發哥的影迷記得要留意明年報名的日子了，說不定明年參賽人數將會遠多於今次比賽呢！

▲ 發哥賽後與跑手們影大合照，皆大歡喜。（圖片來源：香港田徑總會）

發哥又透露今次是第一次跑十公里比賽，在Nike 跑會總教練蘇凱男幫手下報名參加，蘇教練在賽事期間跟足發哥全程，最終發哥以56分39秒衝線，在41名男子先進組跑手中排第37位。

▲ 571號跑手發哥以56分39秒成績衝線。

今次香港越野錦標賽在粉嶺高爾夫球會舉行，以環繞球場的方式在高球草地跑五圈，每圈大約兩公里左右，觀看大會所公佈的分段時間，發哥每圈都很平均地用大約11分鐘跑完，即相當於五分半披（每公里約5分30秒）完成賽事，速度絕不失禮。不少山友常指發哥行山上山速度非常快，不知道發哥何時會參加山賽與眾同樂呢？

▲ 香港越野錦標賽在粉嶺高爾夫球會舉行。（圖片來源：香港田徑總會）

越野錦標賽與一般路賽不同，以高爾夫球場的大自然環境作為焦點，並以草地為主，途中不乏急彎、上斜及落斜位，極具特色及挑戰性。經過一番激鬥後，男子壯年組冠軍由謝俊賢以30分45秒奪得。同組取得亞軍及季軍的余顯華及林穎璋，分別以30分56秒及31分11秒完成約十公里的越野比賽。女子壯年組別方面，黃卓寧以36分44秒完成賽事，而曾曉彤及黃芷銦分別以37分19秒及37分49秒奪得該組別的亞軍及季軍位置。至於先進組方面，分別由葉雅傑及唐嘉欣包辦男女子冠軍，時間分別為32分13秒及39分52秒。

▲ 謝俊賢以30分45秒奪得男子壯年組冠軍。（圖片來源：香港田徑總會）

▲ 女子壯年組由黃卓寧以36分44秒封后。（圖片來源：香港田徑總會）

▲ 男子先進組冠軍由葉雅傑奪得，時間為32分13秒。（圖片來源：香港田徑總會）

▲ 唐嘉欣以39分52秒得到女子先進組冠軍。（圖片來源：香港田徑總會）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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