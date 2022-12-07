【熱門話題】Google香港2022年度搜尋榜出爐 今年香港人最關心咩野？

2022年又就快完結，香港人在過去一年最關心甚麼話題？誰人是2022年度熱搜話題人物？Google香港近日（7日）2022年度搜尋榜新鮮出爐，今年上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」、「烏克蘭」等。而國際時事「烏克蘭」及「安倍晉三」亦成功上榜。

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今年疫情持續反覆，「疫苗預約」、「強制檢測」等登上 2022 年度熱搜關鍵字首兩位，「iPhone 14」跟隨其後。另外，其他本地話題如「香港疫情」、 「MIRROR 演唱會」、「消費券」等也上榜。熱搜話題人物榜也與今年各項重要活動相關，包括香港特別行政區行政長官選舉當選的「李家超」；體壇盛事冬季奧林匹克運動會中備受矚目的滑雪金牌運動員「谷愛淩」及花式溜冰運動員「羽生結弦」。

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在金融方面，金融科技「NFT」（非同質化代幣）以及交易平台「OpenSea」成功引起廣大關注，而傳統投資如「綠色債券」、「銀色債券」、 「定期存款」今年也登上熱搜財經話題榜。

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撰文：鄭日棱