▲ 【騰訊700】南非大股東旗下Prosus：騰訊將現強勁復甦 市場嚴重低估其盈利復甦

騰訊 （00700） 大股東、南非Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus行政總裁 Bob van Dijk表示，預計騰訊將強勁復甦，認為騰訊在極具吸引力的中國互聯網市場擁有獨特地位，而且盈利復甦表現被市場嚴重低估，同時騰訊回報股東態度友好，包括分配京東 （09618） 和美團 （03690） 持股，加上擁有良好往績的管理團隊有助表現。Dijk亦料，騰訊執行力進一步加強，同時將受益其長期增長計劃。

Dijk指出，目前Prosus出現不同增值催化劑，包括1）加速電商業務利潤能力、2）繼續開放式回購計劃、3）主要投資之一騰訊將現強勁復甦及4）簡化公司結構。

Prosus：4方向配置資本

Prosus投資總監Ervin Tu稱，集團資本配置基礎是建立及反映出每股資產淨值表現，目前有4方向配置資本，包括1）充分利用公司跨地域和垂直領域的知識，積極評估新投資；2）定期審查業務以評估現有投資組合的進展以及是否根據回報前景決定部署更多資本；3）定期檢查業務，以評估交易，例如買賣是否可以推動超出有機實現的價值；4）通過管理流通股份數量，進一步提高每股股東回報。

Tu指出，會關注增加每股資產淨值，並積極管理每股資產淨值計算的分子（即資產淨值）和分母（即流通股數）。Tu稱，目前市場狀況影響集團回報，但公司目標是恢復到歷史上相對良好水平；同時會建立一個價值創造投資策略，先投資、再擴大投資價值、將價值反映出來，再重複上述步驟。

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編輯：李哲毅