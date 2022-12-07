【國際減碳】傳G7以150億美元方案 援助越南減低煤炭使用量

路透社消息人士透露，七國集團（G7）的工業化國家已向越南提出價值150億美元提議，以在下周峰會上同意提供資金，以加快國際能源轉型。

越南為世界前20大煤炭消費國之一，11月的全球 COP27氣候峰會，越南曾計劃與G7 國家簽署公正能源轉型夥伴關係，但計劃在會議前中斷。

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消息人士續指，為說服越南支持這方安，以歐盟和英國為首的西方談判代表，提出了一項更大的財政方案，幾乎全部來自公共部門貸款，以及來自私營部門的相同數額的認捐。



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記者：何珊如