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【國際減碳】傳G7以150億美元方案 援助越南減低煤炭使用量

環球政經 18:11 2022/12/07

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路透社消息人士透露，七國集團（G7）的工業化國家已向越南提出價值150億美元提議，以在下周峰會上同意提供資金，以加快國際能源轉型。

越南為世界前20大煤炭消費國之一，11月的全球 COP27氣候峰會，越南曾計劃與G7 國家簽署公正能源轉型夥伴關係，但計劃在會議前中斷。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

消息人士續指，為說服越南支持這方安，以歐盟和英國為首的西方談判代表，提出了一項更大的財政方案，幾乎全部來自公共部門貸款，以及來自私營部門的相同數額的認捐。

同場加映：【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期 

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記者：何珊如

 

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歐盟 英國 氣候暖化 七大工業國集團 路透社 越南

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