13年前買尖沙咀豪宅名鑄　現竟要蝕　代理：業主不介意蝕讓

尖沙咀豪宅名鑄近期錄得蝕讓買賣，業主持貨逾13年，但仍要損手離場。美聯物業余慶麟表示，名鑄中層B室，實用面積817平方呎，一房連儲物室及洗手間間隔，已放售數年，上月減價至1,850萬元，新近以1,748萬元易手，實用呎價約21,395元。

資料顯示，原業主於2009年10月以1,817.6萬元一手購入上述單位，持貨超過13年，現帳面蝕69.6萬元，單位貶值約3%。

余慶麟透露，據了解，原業主早年購入包括是次成交在內的兩個名鑄單位，並於數年前已放售其中一戶，因當時獲利甚豐，而且現時看淡後市，故不介意以蝕讓價放售上述物業。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機