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13年前買尖沙咀豪宅名鑄　現竟要蝕　代理：業主不介意蝕讓

股樓投資 18:12 2022/12/07

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尖沙咀豪宅名鑄近期錄得蝕讓買賣，業主持貨逾13年，但仍要損手離場。美聯物業余慶麟表示，名鑄中層B室，實用面積817平方呎，一房連儲物室及洗手間間隔，已放售數年，上月減價至1,850萬元，新近以1,748萬元易手，實用呎價約21,395元。 

資料顯示，原業主於2009年10月以1,817.6萬元一手購入上述單位，持貨超過13年，現帳面蝕69.6萬元，單位貶值約3%。 

余慶麟透露，據了解，原業主早年購入包括是次成交在內的兩個名鑄單位，並於數年前已放售其中一戶，因當時獲利甚豐，而且現時看淡後市，故不介意以蝕讓價放售上述物業。  

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 名鑄 美聯物業 尖沙咀 二手市場 私人屋苑

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