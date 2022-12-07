【太古地產】太古皇后大道東項目命名為「太古廣場六座」、明年竣工　PP4、PP5在哪兒？

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太古地產 （01972） 宣布，命名位於皇后大道東 46-56 號的甲級辦公樓為「太古廣場六座」。同時，毗鄰的軒尼詩道28號辦公樓亦會易名為「太古廣場五座」。目前，太古在金鐘港鐵站附近設有太古廣場一至三座，但未有命名為太古廣場四座的商廈。
太古地產稱，太古廣場六座樓高24層，提供約218,000平方呎優質辦公樓樓面。目前「太古廣場六座」預租率已達總可租面積的23%，涉及超過45,000平方呎面積，項目將於2023年竣工。
該公司指，「太古廣場六座」將連接現正計劃中的太古廣場三座地下行人隧道延伸部份，接駁至太古廣場項目不同部份，包括太古廣場三座、太古廣場購物商場，以及星街小區。落成後，太古廣場五座的租戶可共用六座的停車場、平台、空中花園和餐飲設施，以及利用計劃中的地下行人隧道直達港鐵金鐘站。
該公司董事 — 辦公樓業務 Don Taylor 表示，未來十年，太古地產將根據一千億元投資計劃，擴展太古廣場核心物業組合，他相信，市場對太古廣場六座等優質甲級辦公樓的需求將會持續。
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編輯：伍鍵文