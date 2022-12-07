【深愛著你】比亞迪高層：巴菲特熱愛比亞迪 永遠是最大支持者

股神巴菲特（Warren Buffett）自今年8月開始減持手上比亞迪（01211）股份，比亞迪對此一直保持緘默，終於比亞迪執行副總裁李柯周三（7日）表示，雖然巴菲特今年以已出售所持逾20%比亞迪股份，但減持套現是很自然的事，這不代表巴菲特放棄比亞迪，他仍熱愛比亞迪，是公司最大支持者。

李柯在接受傳媒訪問時提到：「對巴菲特來說，獲得一些回報是很自然的事。」雖然巴菲特在比亞迪的持股，已由20.04%降至最新15.99%，但李柯認為：「這不是巴菲特放棄比亞迪的迹象，他熱愛比亞迪，熱愛我們的管理團隊，永遠都是比亞迪的最大支持者。」

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受到此番言論刺激，在港股周三下跌626點的情形下，比亞迪股價仍逆市上升0.25%，收報200.2元，最高更曾見213.4元，創近2個月以來新高，全日成交額52.9億元。

巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）在2008年9月首次入股比亞迪，入股價僅每股8元，投資金額2.3億美元。即使經過多輪減持後，現時巴郡持有的比亞迪股份，價值仍約值45億美元。

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記者：李兆明