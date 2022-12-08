【英國王室】梅根致敬戴妃 戴寶石戒伴夫齊領人權獎

英國哈里王子與妻子梅根的紀錄片即將面世，引來不少爭議。但二人心情似乎未受太大影響，日前更在紐約出席頒獎禮領取人權獎。有英國媒體發現，梅根手戴戴妃遺物﹑價值約9萬美元的戒指現身，與丈夫一同領獎。

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羅拔甘迺迪人權基金會（RFKHR））每年都會頒發「希望漣漪獎」（Ripple of Hope Award），表揚對人權等社會議題有貢獻的社會賢達。今年獲獎人正好有哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）夫婦。

兩人周二（6日）現身頒獎禮，領取獲頒發的人權獎，梅根以一身路易威登（Louis Vuitton，LV）定制的珍珠白禮服出場。英國《每日郵報》指出，梅根的「一字領」禮服讓人想起上周，穿起類似款式禮服現身的王儲妃凱特（Princess Catherine）。

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哈里梅根紀錄片預告

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但《每日郵報》指梅根當日穿著的亮點，要數手上的戒指。祖母綠寶石造型切割﹑鑲有海藍寶石的戒指為已故戴安娜王妃（Princess Diana）遺物，價值估計達9萬美元（約70萬港元），相信是梅根向戴妃致敬。

今次亦非梅根戴起戴妃的戒指，首次便是前者與哈里在2018年的婚上。不過，其後梅根亦只在同年訪問湯加時再有佩戴。

哈里梅根與Netflix合作的紀錄片日前公開兩段預告，其中一段中哈里更指控英國王室內部擁有等級制度，更形容過去王室內的洩密及故事設定是「卑鄙勾當」（dirty game）。

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責任編輯：吳漢培