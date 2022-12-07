科學家證「拿破崙情結」矮人更易發嬲 兩任英揆被點名

法國强人領袖拿破崙給外界的印象是個子矮小，有心理學家曾提出名為「拿破崙情結」的理論，認為身形矮小者因自卑感會更要强，也更易發脾氣。有波蘭學者發表研究證實「拿破崙情結」有根據，而英媒盤點身形矮小的名人，發現兩任英揆與著名荷里活影帝都有上榜。

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來自波蘭Wroclaw University的學者率領研究，探討男性粗暴行為與身高之間的聯繫。研究團隊訪問了367名美國成年人，詢問他們對自己身高的看法。

英媒盤點個子較矮小的名人

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研究指個子矮小並希望增高的受訪者，尤其是男性，普遍認為自己較自戀、愛欺騙人或憤世嫉俗。

學者證實個子矮小者不但會因身材矮而生氣，而且他們在進化方面天生就會更容易生氣，用來彌補身材矮小帶來的劣勢。

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研究更指，個子矮小的男性更有可能對人表現出敵對態度。當人們在身體方面無法變得更强大時，就可能會在心理上變得强大。

這樣會讓他們看起來更强大，反過來使人認為他們看起來高過實際身高。

學者聲稱個子矮小的女性，則可以利用偽裝欺騙手段變得更受歡迎，獲得外界的資源和保護。

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責任編輯：鄭錦玲