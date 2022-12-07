  • 20°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港樓市】大摩料本港樓價明年次季見底、2023年反彈5%　將本港地產股評級連升兩級至「吸引」　

股市 17:21 2022/12/07

分享：

分享：

【香港樓市】大摩料本港樓價明年次季見底、2023年反彈5%　將本港地產股評級連升兩級至「吸引」　

內地放寬疫情防疫，摩根士丹利認為，今年本港樓價累跌15%，為2008年以來最差，主要受到加息、人口減少、封關及經濟疲弱等因素拖累，預期樓市弱勢會持續多3至6個月。不過，該行指出，雖然減息及開關將是6個月以後的事情，但預計本港地產股價會開始反彈，因地產股估值較每股資產淨值（NAV）折讓約55%，故調高本港地產股行業評級，由「審慎」連升兩級至「吸引」。

中港通關是明年樓市主要催化劑

「明年本港樓價則會受惠於息口見頂及中港開關，預期新盤成交量將會反彈28%，二手成交也會反彈15%，樓價會於2023年第二季見底，全年上升5%，與市場普遍估計全年跌5%至15%意見有異。」

大摩指，中港通關是明年樓市主要催化劑，預期會即時帶動住宅及零售銷售，但寫字樓的復甦則相對緩慢。

現時大摩預計，中港將於明年第二季通脹，將帶動明年零售銷售上升9%，但仍較2018年水平低21%，而零售基金增幅則會滯後。寫字樓方面，基於空置率高企及供應充裕，開關的利好效應相對緩慢及逐步，而且環球經濟衰退及在家工作也累及寫字樓需求。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

現時本港地產股預測市帳率（P/B）僅0.4倍，為20年來最低。大摩估計，本港地產股明年可以跑贏恒指，催化劑包括減息、市場預期偏低、低基數（今年成本大跌40%）及負擔能力改善。

大華繼顯：本港樓市復甦之路漫長【下一頁】

大摩偏好負債比率低及高息的發展商股，調高新地評級至「增持」，並列為首選，因新地是息口見頂及住宅樓市見底的最佳代替品（proxy），該行同時偏好長實 （01113） 及嘉里 （00683）

零售收租股方面，大摩鍾情於希慎 （00014） 及領展 （00823） ，兩者股息率均逾5厘。即使寫字樓收租股估值便宜，該行仍列為最不看好。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底　籲有意置業人士可先部署　買樓揀邊區最好？

相關文章：【香港樓市】高盛調低本港樓價預測、料今明兩年累跌30%　一併調低本港地產股目標價（附個股目標價）

編輯：陳韻妍

港股 香港物業 大行報告 疫情 樓價 見底 在家工作 市帳率 每股資產淨值 恒生指數

上一篇文章

【港股市況】內地防疫「新十條」出台、恒指「反高潮」跌626點　ATM跌3至5%、內房下挫（不斷更新）

下一篇文章

【中國開關】內地再放寬防疫　上海迪士尼12.8重開　「新10條」允確診者、密切接觸者居家隔離、不進行全員核酸檢測　公眾場所不查健康碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【香港航空】香港航空490億元債務重組獲通過　料避開破產清盤
【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美股大瀉夜期僅跌82點　中概股指數漲1%（不斷更新）
【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市瀉407點　阿里美股低港5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升66點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升66點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【港股市況】內地防疫「新十條」出台、恒指「反高潮」跌626點　ATM跌3至5%、內房下挫（不斷更新）
【港股市況】內地防疫「新十條」出台、恒指「反高潮」跌626點　ATM跌3至5%、內房下挫（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款