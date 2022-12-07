▲ 【香港樓市】大摩料本港樓價明年次季見底、2023年反彈5% 將本港地產股評級連升兩級至「吸引」

內地放寬疫情防疫，摩根士丹利認為，今年本港樓價累跌15%，為2008年以來最差，主要受到加息、人口減少、封關及經濟疲弱等因素拖累，預期樓市弱勢會持續多3至6個月。不過，該行指出，雖然減息及開關將是6個月以後的事情，但預計本港地產股價會開始反彈，因地產股估值較每股資產淨值（NAV）折讓約55%，故調高本港地產股行業評級，由「審慎」連升兩級至「吸引」。

中港通關是明年樓市主要催化劑

「明年本港樓價則會受惠於息口見頂及中港開關，預期新盤成交量將會反彈28%，二手成交也會反彈15%，樓價會於2023年第二季見底，全年上升5%，與市場普遍估計全年跌5%至15%意見有異。」

大摩指，中港通關是明年樓市主要催化劑，預期會即時帶動住宅及零售銷售，但寫字樓的復甦則相對緩慢。

現時大摩預計，中港將於明年第二季通脹，將帶動明年零售銷售上升9%，但仍較2018年水平低21%，而零售基金增幅則會滯後。寫字樓方面，基於空置率高企及供應充裕，開關的利好效應相對緩慢及逐步，而且環球經濟衰退及在家工作也累及寫字樓需求。

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現時本港地產股預測市帳率（P/B）僅0.4倍，為20年來最低。大摩估計，本港地產股明年可以跑贏恒指，催化劑包括減息、市場預期偏低、低基數（今年成本大跌40%）及負擔能力改善。

大摩偏好負債比率低及高息的發展商股，調高新地評級至「增持」，並列為首選，因新地是息口見頂及住宅樓市見底的最佳代替品（proxy），該行同時偏好長實 （01113） 及嘉里 （00683） 。

零售收租股方面，大摩鍾情於希慎 （00014） 及領展 （00823） ，兩者股息率均逾5厘。即使寫字樓收租股估值便宜，該行仍列為最不看好。

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編輯：陳韻妍