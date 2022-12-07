【年度熱搜】Yahoo全年搜尋人氣榜揭盅　全城高度關注MIRROR演唱會意外

▲ 雅虎香港最新揭曉2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」顯示，由於全城關注追蹤「MIRROR演唱會意外」成因以及傷者情況，因此2022年度「香港十大新聞事件」榜首為MIRROR演唱會意外。

2022年快將完結，串流平台、搜尋引擎等也會推出年度回顧。雅虎香港最新揭曉2022年「Yahoo全年搜尋人氣榜」顯示，由於全城關注追蹤「MIRROR演唱會意外」成因以及傷者情況，因此2022年度「香港十大新聞事件」榜首為MIRROR演唱會意外。

其餘9個排名都與民生息息相關，包括與特區政府領導換屆相關的第2名「李家超 / 特首選舉」以及第3名「習近平訪港」；與經濟相關的則包括，第5名「第二輪消費券」以及第10名「恒指失守16000點」。

2022年Yahoo搜尋「香港十大新聞事件」排行榜

1）MIRROR演唱會意外

2）李家超 / 特首選舉

3）習近平訪港

4）珍寶海鮮舫

5）第二輪消費券

6）「0+3」檢疫鬆綁

7）超強颱風軒嵐諾

8）日圓兌港元新低位

9）東鐵綫過海段通車

10）恒指失守16000點

疫情持續下，防疫措施鬆榜消息亦打入十大排名，包括第6名「0+3檢疫鬆綁」以及第8名「日圓兌港元新低位」，反映港人出外旅遊的渴望。

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雅虎香港又指，由於搜尋外遊相關資訊次數急升，令「十大旅遊熱點」成為本年度熱搜排行榜一員。10個上榜搜尋次數最多的城市地區當中，日本憑東京及大阪奪得首兩位之外，其他城市地區包括名古屋、沖繩、北海道亦打入十大，令日本城市攻佔全榜半數，日本繼續成為港人最想到訪旅遊地點。排名第3的曼谷吸引力持續上升，打敗排名第6的首爾。

2022年Yahoo搜尋「十大旅遊熱點」排行榜

1）東京

2）大阪

3）曼谷

4）名古屋

5）沖繩

6）首爾

7）北海道

8）新加坡

9）台北

10）倫敦

俄烏戰爭成全球焦點 世界盃緊隨其後

在國際新聞大事方面，俄羅斯在今年初宣布進入戰爭狀態，進軍烏克蘭，加劇本身因為天氣反常而引發的全球糧食危機。歐美制裁俄羅斯亦引發全球油價波動，令「俄烏戰爭」成為全球聚焦事件，攀上本年度「國際十大新聞事件」熱搜排行榜榜首。

「世界盃」11月開鑼，四年一度的國際體壇盛事本已是國際焦點所在，日韓熱血勝出賽事，將本地熾熱足球氣氛推上另一高峰，令「世界盃2022」成為排行榜亞軍。另一體壇盛事「北京冬奧」亦登上第6名。

英女王伊利沙白二世去世 震驚全球

此外美國眾議院議長佩洛西在8月率領訪問團訪問台灣，成為美台於1979年斷交以來第二位訪台的美國眾議院院長，引發新一輪台海局勢討論，因此「佩洛西訪台」登上排行榜第3位。9月，英女王伊利沙白二世突然去世震驚全球，「英女王逝世」亦登上排行榜第5位。

2022年Yahoo搜尋「國際十大新聞事件」排行榜

1） 俄烏戰爭

2） 世界盃2022

3） 佩洛西訪台

4） 緬甸kk園區詐騙

5） 英女王逝世

6） 北京冬奧

7） 英國熱浪

8） 印度神童預言

9）中共二十大常委

10）FTX破產

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責任編輯：張寶燕