2018至2022年買樓最慘情　轉售帳面平手及蝕讓比例高達45%

美國連番加息，終致樓價持續下跌，而近三、四年入市的買家，大多蝕讓離場。中原地產分析了今年6月至11月中的二手成交數據，並按原業主買入時間分析，發現大多蝕讓成交來自2018年至2022年入市的買家，其轉售帳面平手及蝕讓比例高達45%，而其帳面獲利比例亦僅得55%。雪上加霜的是，其平均帳面獲利幅度只得10%，料扣除交易成本，可能要虧蝕或只有微利。

若以帳面獲利比例計，若原業主於1995年至2012年購入，超過99%皆能帳面獲利。不過，若於2013年或之後購入，帳面獲利比例明顯下降。舉例說，2013至2017年間購入的帳面獲利比例高達94%，但2018年至2022年期間的帳面獲利比率，跌至55%。

若以帳面獲利幅度計，若原業主於1995年至2007年買入，平均帳面獲利幅度超過兩倍，但獲利幅度最高是2003年至2007年入市的買家，獲利幅度達288%。而2008年或之後買入的平均帳面獲利幅度明顯下跌。舉例說，2008年至2012年間購入的平均帳面獲利幅度約130%，但2013年至2017年已跌至35%，而2018至2022年更跌至10%。

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