【2023展望】富達國際：明年全球經濟或硬著陸　籲趁高息鎖定收益率

▲ 【2023展望】富達國際：明年全球經濟或有機會出現硬著陸 關注落實放寬防疫政策的清晰度及各企業決定

全球經濟仍受到通脹困擾，市場預期息口會維持高企一段時間。富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin指出，明年全球經濟或有80%機會出現衰退，環球央行貨幣政策過度緊縮，亦進一步增加衰退風險，導致2023年最有可能出現經濟硬著陸。

美元今年強勢，Marty Dropkin認為，美元強勢及聯儲局引領全球加息，曾數度觸發市場波動，導致亞洲市場出現資金外流，明年美元雖仍有可能再度牽動市場情緒，但相信美元或於明年走弱。

亞洲及新興市場相對更具吸引力

富達國際基金經理Hyomi Jie表示，現時大部分已發展國家正面對通脹、能源危機及經濟衰退等多重挑戰，但相信亞洲及新興市場相對更具吸引力，因中國或繼續維持寬鬆貨幣政策，日本則著眼於控制國債孳息曲線，印度亦具經濟基本面支持。

內房逐步放寬防疫政策，Hyomi Jie認為，內地防疫政策決定影響經濟，但即使公布通關不代表問題已解決，仍需視乎相關政策方向的清晰度，以及各企業營運決定。她看好內地消費股，本地品牌、高端工業製造和消費性服務業將受惠於中國加快供應鏈本地化的進程，同時「高端化」的趨勢已展現韌性，將繼續為投資者提供長線結構性增長機會。

通脹或會處於高位一段時間

中央接連出招拯救內房，Hyomi Jie指，內房為驅動內地經濟的重要板塊，若中央進一步放寬對房地產市場的政策調控，或會穩定房地產市場，推動全國的住房需求，相信優質發展商將受惠於內房政策而得以存活。

富達國際基金經理廖婉菁指，隨通脹見頂，加上中國當局將經濟增長放於首位，債券市場已出現拐點，但明年上半年，市場仍要消化長達一年的全球緊縮和經濟轉差帶來的效應，故通脹或會處於高位一段時間，利率仍需一段時間才回落，但當利率開始下降，投資者可利用市場消化的時間，鎖定更高的收益率，使債券投資在經濟下行時更具收益潛力，抵禦衰退風險。

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記者：宋佩恩