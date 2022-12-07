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【異動股】碧桂園折讓近15%配股籌47億元 全日急挫15%

股樓投資 18:08 2022/12/07

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藍籌內房股碧桂園(02007) 繼8月後再次進行配股，公司宣布今日協議透過配售代理瑞銀集團，擬向不少於六名獨立承配人發行17.8億股，佔擴大股本6.44％，每股作價2.7元，比上日收市價折讓14.83％，淨籌不少於47.4億元。配售完成後，碧桂園聯席主席及執董楊惠妍持有公司股權由56.23％攤薄至５52.61％。受累折讓配股消息，碧桂園今日被資金洗倉，全日急跌15%收報2.68元。

【高息股】太古地產擴灣仔版圖 太古廣場六座明年完工  詳情請看【下一頁

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

碧桂園認為，配售事項是為公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎之良機。相信配售事項將加強集團的財務狀況及流動性，並為集團提供資金用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。 集團擬將自配售事項收取的所得款項淨額用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。

另外滙豐證券發表研究報告指出，對於市傳內地監管機構已對四大國有銀行作出「窗口指導」，要求為內房提供離岸貸款以償還其境外債務，可視為突破，以及消除板塊相關重大風險。該行料具質素的民企內房，如碧桂園會顯著受惠，重申碧桂園、中國海外（00688）、華潤置地（01109）、萬科（02202）「買入」評級。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 華夏港股通小型股（03157） 港股

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