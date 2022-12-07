【券商點睇】光大證券：疫情下仍具廣闊擴張空間 首予名創優品「增持」

光大證券表示，名創優品 (09896)門店擴張和單店收入情況雖然受疫情影響，但依然具有廣闊的擴張空間，預計2023年至2025年總收入分別對應為112.3億、124.5億及137.8億元，同期歸母淨利潤預測為13.6億、15億及16.5億元。該行首予其「增持」評級，並予其目標價25元。

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該行指，公司為了利用加盟模式輕資產優勢，同時保持公司對門店管理的控制力，採用「名創合夥人」的模式進行加盟擴店， 為投資人帶來具有吸引力的投資機會。 在海外市場亦就不同地區及國家的差異性，以代理方式為主進行市場擴張。在 多種擴張模式的結合下，名創優品業務已經覆蓋到全球105個國家和地區。

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該行亦提到公司的優勢，產品設計上 有逾100人的設計師團隊；產品開發方面 的開發流程成熟，做到快速響應新興趨勢推陳出新， 品牌在2022年每月就推出約550個SKU；而在產品管理上，透過 數字化管理系統對門店運營進行監控和調整。加上 結合代言人、社交媒體運營等多種方式進行品牌宣傳，並藉助門店社群與會員計劃促進顧客復購， 截至2021年底，名創優品的付費會員數已達到30.5萬人。

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撰文：鄭昊彤