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【汽車股】吉利汽車升近2%　11月銷量按年增7%　恐難達成全年銷售目標

股市 09:22 2022/12/08

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【汽車股】吉利汽車11月銷量按年增７％　恐難達成全年銷售目標

吉利汽車 （00175） 公布，連同合資品牌，11月汽車銷量按年增7%至145,070輛。累計首11個月，吉利汽車銷量按年增10%至128.7萬輛，與公司所訂的全年銷售目標165萬輛相差達36.3萬輛。

吉利汽車升1.8%，報12.36元。

單計11月份，主品牌「吉利」單月銷量按年大致持平，佔10.85萬輛，當中電動車副品牌「幾何」銷量按年增61%至13,839輛。合資品牌「領克」銷量按年跌27%至18,160輛，「睿藍」上月銷量7,355輛。高檔電動車品牌「極氪」早前已公布11月賣出11,011輛。

吉利上月新能源汽車銷量共32,941輛，按年增1.5倍。當中，純電動車佔31,278輛，插電式混動（PHEVs）佔3,364輛，油電混動（HEVs）佔1,327輛。

除上述銷量所披露外，領克品牌汽車11月「創新訂閱模式」向歐洲市場的訂閱客戶交付1,920部汽車，而今年首11個月累計實現以創新訂閱模式交付合共12,582輛汽車。

一文看清中資電動車廠11月交付量，可見【下一頁】

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【吉利175】吉利汽車高開近2%　10月銷量按年增36%　極氪月交付量突破一萬

編輯：麥德銘

港股 吉利汽車（00175） 電動車 汽車 新能源汽車銷量

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